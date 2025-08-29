Finnische S Group tritt ab 2026 der EMD- Retail Group bei / Internationale Einzelhandelsallianz EMD baut ihre Position auf den skandinavischen Einzelhandelsmärkten zügig aus
Pfäffikon/Schweiz (ots) - Durch die effektive Bündelung ihrer Kräfte zum Nutzen
ihrer Millionen von Einzelhandelskunden hat sich European Marketing Distribution
(EMD) an die Spitze der internationalen Handelsallianzen gesetzt. Jüngstes
Beispiel für diese erfolgreiche Strategie ist die Integration der finnischen S
Group, die sich ab 2026 der internationalen Zusammenarbeit der EMD-Allianz mit
der A-Brand-Industrie anschließen wird.
Die S Group wird Teil der EMD Retail Group, die in kooperativer Abstimmung mit
den führenden multinationalen A-Markenherstellern grenzüberschreitende
Dienstleistungen und Marketingkonzepte umsetzt.
In der Retail Group wird die S Groupmit ausgewählten renommierten und
erfolgreichen Einzelhandelsunternehmen in ihren jeweiligen Heimatländern
zusammenarbeiten, darunter die Euromadi Alfa Group aus Spanien, ESD Italia,
Superunie aus den Niederlanden, Axfood aus Schweden, Dagrofa aus Dänemark, RTG
International aus Deutschland und Unitas, die neu gegründete Gruppe führender
polnischer Einzelhändler.
Die Kernaktivitäten der Mitglieder der EMD Retail Group und des neuen Mitglieds
S Groupsind klar definiert: Förderung und Vermarktung etablierter und begehrter
Top-Markenprodukte (einschließlich länderspezifischer Innovationen und
Variationen dieser A-Marken), die für Kunden im internationalen Einzelhandel
unverzichtbar sind. Die EMD Retail Group arbeitet mit den renommiertesten
Herstellern der Branche zusammen, darunter auch viele der beliebtesten und
bekanntesten A-Marken.
Die S Group ist die Nummer 1 in Finnland.
Die S Group ist mit 84 Prozent aller finnischen Haushalte als
Genossenschaftsmitglieder die größte Kooperation in Finnland. Die Gruppe ist im
gesamten Land stark im Lebensmitteleinzelhandel vertreten. Mit über 1.000
Filialen in drei Formaten - 80 Prisma-Hypermärkte, 463 S-Market-Supermärkte und
413 Convenience-Stores unter den Namen Sale und Alepa - hat die Gruppe einen
Marktanteil von 48,8 %.
Neben dem Lebensmitteleinzelhandel ist die S Group in Finnland Marktführer in
den Bereichen Restaurants und Hotels, Tankstellen und Fachgeschäfte.
Die bevorstehende Aufnahme der S Groupzum Jahresstart 2026 in die EMD Retail
Group unterstreicht die weiter wachsende Bedeutung der Partnerschaft im
internationalen Einzelhandelssektor.
Arttu Laine , COO und Executive Vice President der S Group, kommentiert die
Mitgliedschaft in der Retail Group wie folgt: "Wir freuen uns sehr, dieser
einzigartigen Gruppe von Einzelhändlern beizutreten, die eng mit der
internationalen A-Marken-Industrie zusammenarbeitet. Der kooperative und
ausgewogene Ansatz der EMD steht im Einklang mit unserer Vision, gemeinsam mit
unseren Industriepartnern Geschäfte aufzubauen und erfolgreich fortzuführen."
Philippe Gruyters , Managing Director bei der EMD, zeigt sich ebenfalls sehr
erfreut: "Mit einem so renommierten finnischen Einzelhändler wie der S
Groupkönnen wir unser starkes Angebot auf dem sehr dynamischen skandinavischen
Markt weiter ausbauen."
Die Zusammenarbeit zwischen der S Group und EMD ist streng auf die EMD Retail
Group beschränkt. Die Beschaffung von Private-Label-Produkten ist nicht
Gegenstand der Zusammenarbeit.
Über EMD:
Die European Marketing Distribution AG mit Sitz in Pfäffikon, Schweiz, ist seit
1989 in der Konsumgüterindustrie als effizienter und leistungsstarker Partner
für Fast Moving Consumer Goods (FMCG) anerkannt. Sie entwickelt und beschafft
insbesondere hocheffiziente und nachhaltig produzierte Eigenmarkenkonzepte zum
Nutzen der Konsumenten. Darüber hinaus unterstützt und realisiert die
EMD-Zentrale globale Partnerschaften im Bereich der On-Top-Verträge mit den
größten Markenherstellern.
Einschließlich des assoziierten Mitglieds Lotte aus Südkorea repräsentieren die
EMD-Mitgliedsunternehmen in Europa und Asien derzeit einen externen
Einzelhandelsumsatz von ca. 200 Milliarden Euro in 16 Ländern.
Die Mitgliedsunternehmen von European Marketing Distribution (EMD) sind auf den
folgenden Märkten tätig:
Belgien: Colruyt Österreich: MARKANT
Dänemark: Dagrofa Portugal: EuromadiPort
Deutschland: RTG International Schweden: Dagab/Axfood
Frankreich: Francap Schweiz: MARKANT
Italien: ESD Italia Slowakei: MARKANT
Luxemburg: Colruyt Spanien: Euromadi
Niederlande: Superunie Südkorea: Lotte
Norwegen: Unil/NorgesGruppen Tschechische Republik: MARKANT
Neben Südkorea und Japan ist das assoziierte Mitglied Lotte auch auf den Märkten
in Vietnam und Indonesien aktiv.
Weitere Informationen:
Donati & Rosmanith
Uwe Rosmanith
Triq ir-Rumani, 3
Xlendi, XLN1431
Malta
Telefon: ?+356 77362849???????????????
Telefon: +49 171 9706644
mailto:uwe@rosmanith.de
mailto:rosmanith@bettercommunications.mt
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118822/6106503
OTS: EMD - European Marketing Distribution
