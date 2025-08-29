    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Finnische S Group tritt ab 2026 der EMD- Retail Group bei / Internationale Einzelhandelsallianz EMD baut ihre Position auf den skandinavischen Einzelhandelsmärkten zügig aus

    Pfäffikon/Schweiz (ots) - Durch die effektive Bündelung ihrer Kräfte zum Nutzen
    ihrer Millionen von Einzelhandelskunden hat sich European Marketing Distribution
    (EMD) an die Spitze der internationalen Handelsallianzen gesetzt. Jüngstes
    Beispiel für diese erfolgreiche Strategie ist die Integration der finnischen S
    Group, die sich ab 2026 der internationalen Zusammenarbeit der EMD-Allianz mit
    der A-Brand-Industrie anschließen wird.

    Die S Group wird Teil der EMD Retail Group, die in kooperativer Abstimmung mit
    den führenden multinationalen A-Markenherstellern grenzüberschreitende
    Dienstleistungen und Marketingkonzepte umsetzt.

    In der Retail Group wird die S Groupmit ausgewählten renommierten und
    erfolgreichen Einzelhandelsunternehmen in ihren jeweiligen Heimatländern
    zusammenarbeiten, darunter die Euromadi Alfa Group aus Spanien, ESD Italia,
    Superunie aus den Niederlanden, Axfood aus Schweden, Dagrofa aus Dänemark, RTG
    International aus Deutschland und Unitas, die neu gegründete Gruppe führender
    polnischer Einzelhändler.

    Die Kernaktivitäten der Mitglieder der EMD Retail Group und des neuen Mitglieds
    S Groupsind klar definiert: Förderung und Vermarktung etablierter und begehrter
    Top-Markenprodukte (einschließlich länderspezifischer Innovationen und
    Variationen dieser A-Marken), die für Kunden im internationalen Einzelhandel
    unverzichtbar sind. Die EMD Retail Group arbeitet mit den renommiertesten
    Herstellern der Branche zusammen, darunter auch viele der beliebtesten und
    bekanntesten A-Marken.

    Die S Group ist die Nummer 1 in Finnland.

    Die S Group ist mit 84 Prozent aller finnischen Haushalte als
    Genossenschaftsmitglieder die größte Kooperation in Finnland. Die Gruppe ist im
    gesamten Land stark im Lebensmitteleinzelhandel vertreten. Mit über 1.000
    Filialen in drei Formaten - 80 Prisma-Hypermärkte, 463 S-Market-Supermärkte und
    413 Convenience-Stores unter den Namen Sale und Alepa - hat die Gruppe einen
    Marktanteil von 48,8 %.

    Neben dem Lebensmitteleinzelhandel ist die S Group in Finnland Marktführer in
    den Bereichen Restaurants und Hotels, Tankstellen und Fachgeschäfte.

    Die bevorstehende Aufnahme der S Groupzum Jahresstart 2026 in die EMD Retail
    Group unterstreicht die weiter wachsende Bedeutung der Partnerschaft im
    internationalen Einzelhandelssektor.

    Arttu Laine , COO und Executive Vice President der S Group, kommentiert die
    Mitgliedschaft in der Retail Group wie folgt: "Wir freuen uns sehr, dieser
    einzigartigen Gruppe von Einzelhändlern beizutreten, die eng mit der
    internationalen A-Marken-Industrie zusammenarbeitet. Der kooperative und
    ausgewogene Ansatz der EMD steht im Einklang mit unserer Vision, gemeinsam mit
    unseren Industriepartnern Geschäfte aufzubauen und erfolgreich fortzuführen."

    Philippe Gruyters , Managing Director bei der EMD, zeigt sich ebenfalls sehr
    erfreut: "Mit einem so renommierten finnischen Einzelhändler wie der S
    Groupkönnen wir unser starkes Angebot auf dem sehr dynamischen skandinavischen
    Markt weiter ausbauen."

    Die Zusammenarbeit zwischen der S Group und EMD ist streng auf die EMD Retail
    Group beschränkt. Die Beschaffung von Private-Label-Produkten ist nicht
    Gegenstand der Zusammenarbeit.

    Über EMD:

    Die European Marketing Distribution AG mit Sitz in Pfäffikon, Schweiz, ist seit
    1989 in der Konsumgüterindustrie als effizienter und leistungsstarker Partner
    für Fast Moving Consumer Goods (FMCG) anerkannt. Sie entwickelt und beschafft
    insbesondere hocheffiziente und nachhaltig produzierte Eigenmarkenkonzepte zum
    Nutzen der Konsumenten. Darüber hinaus unterstützt und realisiert die
    EMD-Zentrale globale Partnerschaften im Bereich der On-Top-Verträge mit den
    größten Markenherstellern.

    Einschließlich des assoziierten Mitglieds Lotte aus Südkorea repräsentieren die
    EMD-Mitgliedsunternehmen in Europa und Asien derzeit einen externen
    Einzelhandelsumsatz von ca. 200 Milliarden Euro in 16 Ländern.

    Die Mitgliedsunternehmen von European Marketing Distribution (EMD) sind auf den
    folgenden Märkten tätig:

    Belgien: Colruyt Österreich: MARKANT
    Dänemark: Dagrofa Portugal: EuromadiPort
    Deutschland: RTG International Schweden: Dagab/Axfood
    Frankreich: Francap Schweiz: MARKANT
    Italien: ESD Italia Slowakei: MARKANT
    Luxemburg: Colruyt Spanien: Euromadi
    Niederlande: Superunie Südkorea: Lotte
    Norwegen: Unil/NorgesGruppen Tschechische Republik: MARKANT

    Neben Südkorea und Japan ist das assoziierte Mitglied Lotte auch auf den Märkten
    in Vietnam und Indonesien aktiv.

    Weitere Informationen:

    Donati & Rosmanith
    Uwe Rosmanith
    Triq ir-Rumani, 3
    Xlendi, XLN1431
    Malta
    Telefon: ?+356 77362849???????????????
    Telefon: +49 171 9706644
    mailto:uwe@rosmanith.de
    mailto:rosmanith@bettercommunications.mt

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118822/6106503
    OTS: EMD - European Marketing Distribution




