Finnische S Group tritt ab 2026 der EMD- Retail Group bei / Internationale Einzelhandelsallianz EMD baut ihre Position auf den skandinavischen Einzelhandelsmärkten zügig aus

Pfäffikon/Schweiz (ots) - Durch die effektive Bündelung ihrer Kräfte zum Nutzen

ihrer Millionen von Einzelhandelskunden hat sich European Marketing Distribution

(EMD) an die Spitze der internationalen Handelsallianzen gesetzt. Jüngstes

Beispiel für diese erfolgreiche Strategie ist die Integration der finnischen S

Group, die sich ab 2026 der internationalen Zusammenarbeit der EMD-Allianz mit

der A-Brand-Industrie anschließen wird.



Die S Group wird Teil der EMD Retail Group, die in kooperativer Abstimmung mit

den führenden multinationalen A-Markenherstellern grenzüberschreitende

Dienstleistungen und Marketingkonzepte umsetzt.





In der Retail Group wird die S Groupmit ausgewählten renommierten und

erfolgreichen Einzelhandelsunternehmen in ihren jeweiligen Heimatländern

zusammenarbeiten, darunter die Euromadi Alfa Group aus Spanien, ESD Italia,

Superunie aus den Niederlanden, Axfood aus Schweden, Dagrofa aus Dänemark, RTG

International aus Deutschland und Unitas, die neu gegründete Gruppe führender

polnischer Einzelhändler.



Die Kernaktivitäten der Mitglieder der EMD Retail Group und des neuen Mitglieds

S Groupsind klar definiert: Förderung und Vermarktung etablierter und begehrter

Top-Markenprodukte (einschließlich länderspezifischer Innovationen und

Variationen dieser A-Marken), die für Kunden im internationalen Einzelhandel

unverzichtbar sind. Die EMD Retail Group arbeitet mit den renommiertesten

Herstellern der Branche zusammen, darunter auch viele der beliebtesten und

bekanntesten A-Marken.



Die S Group ist die Nummer 1 in Finnland.



Die S Group ist mit 84 Prozent aller finnischen Haushalte als

Genossenschaftsmitglieder die größte Kooperation in Finnland. Die Gruppe ist im

gesamten Land stark im Lebensmitteleinzelhandel vertreten. Mit über 1.000

Filialen in drei Formaten - 80 Prisma-Hypermärkte, 463 S-Market-Supermärkte und

413 Convenience-Stores unter den Namen Sale und Alepa - hat die Gruppe einen

Marktanteil von 48,8 %.



Neben dem Lebensmitteleinzelhandel ist die S Group in Finnland Marktführer in

den Bereichen Restaurants und Hotels, Tankstellen und Fachgeschäfte.



Die bevorstehende Aufnahme der S Groupzum Jahresstart 2026 in die EMD Retail

Group unterstreicht die weiter wachsende Bedeutung der Partnerschaft im

internationalen Einzelhandelssektor.



Arttu Laine , COO und Executive Vice President der S Group, kommentiert die

Mitgliedschaft in der Retail Group wie folgt: "Wir freuen uns sehr, dieser

einzigartigen Gruppe von Einzelhändlern beizutreten, die eng mit der

internationalen A-Marken-Industrie zusammenarbeitet. Der kooperative und

ausgewogene Ansatz der EMD steht im Einklang mit unserer Vision, gemeinsam mit

unseren Industriepartnern Geschäfte aufzubauen und erfolgreich fortzuführen."



Philippe Gruyters , Managing Director bei der EMD, zeigt sich ebenfalls sehr

erfreut: "Mit einem so renommierten finnischen Einzelhändler wie der S

Groupkönnen wir unser starkes Angebot auf dem sehr dynamischen skandinavischen

Markt weiter ausbauen."



Die Zusammenarbeit zwischen der S Group und EMD ist streng auf die EMD Retail

Group beschränkt. Die Beschaffung von Private-Label-Produkten ist nicht

Gegenstand der Zusammenarbeit.



Über EMD:



Die European Marketing Distribution AG mit Sitz in Pfäffikon, Schweiz, ist seit

1989 in der Konsumgüterindustrie als effizienter und leistungsstarker Partner

für Fast Moving Consumer Goods (FMCG) anerkannt. Sie entwickelt und beschafft

insbesondere hocheffiziente und nachhaltig produzierte Eigenmarkenkonzepte zum

Nutzen der Konsumenten. Darüber hinaus unterstützt und realisiert die

EMD-Zentrale globale Partnerschaften im Bereich der On-Top-Verträge mit den

größten Markenherstellern.



Einschließlich des assoziierten Mitglieds Lotte aus Südkorea repräsentieren die

EMD-Mitgliedsunternehmen in Europa und Asien derzeit einen externen

Einzelhandelsumsatz von ca. 200 Milliarden Euro in 16 Ländern.



Die Mitgliedsunternehmen von European Marketing Distribution (EMD) sind auf den

folgenden Märkten tätig:



Belgien: Colruyt Österreich: MARKANT

Dänemark: Dagrofa Portugal: EuromadiPort

Deutschland: RTG International Schweden: Dagab/Axfood

Frankreich: Francap Schweiz: MARKANT

Italien: ESD Italia Slowakei: MARKANT

Luxemburg: Colruyt Spanien: Euromadi

Niederlande: Superunie Südkorea: Lotte

Norwegen: Unil/NorgesGruppen Tschechische Republik: MARKANT



Neben Südkorea und Japan ist das assoziierte Mitglied Lotte auch auf den Märkten

in Vietnam und Indonesien aktiv.



