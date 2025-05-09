Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 01.09.2025 bis 05.09.2025

Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes

(DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:



Montag. 01.09.2025



- (Nr. N046) Hausärzte und Hausärztinnen: Versorgungsgrad und Altersverteilung

nach Bundesländern sowie Praxisform, Jahr 2024





Dienstag, 02.09.2025



- (Nr. N047) 35 Jahre Deutsche Einheit (mit Sonderseite): Daten zur Bevölkerung,

1990-2024

- (Nr. 36) Zahl der Woche zum Semesterstart: Pendelnde Studierende: Zeitaufwand,

benutzte Verkehrsmittel und Entfernung zur Hochschule, Jahr 2024



Mittwoch, 03.09.2025



- (Nr. 320) Erbschaft- und Schenkungsteuer, Jahr 2024

- (Nr. N048) Babyboomer: Auswirkung des demografischen Wandels auf den

Arbeitsmarkt und Erwerbsbeteiligung älterer Menschen, Jahr 2024



Donnerstag, 04.09.2025



- (Nr. 321) Anerkennungen ausländischer Berufsqualifikationen, Jahr 2024

- (Nr. 322) Umsatz im Dienstleistungsbereich, Juni und 1. Halbjahr 2025



Freitag, 05.09.2025



- (Nr. 323) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Juli 2025



