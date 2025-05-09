    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 01.09.2025 bis 05.09.2025

    Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes
    (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

    Montag. 01.09.2025

    - (Nr. N046) Hausärzte und Hausärztinnen: Versorgungsgrad und Altersverteilung
    nach Bundesländern sowie Praxisform, Jahr 2024

    Dienstag, 02.09.2025

    - (Nr. N047) 35 Jahre Deutsche Einheit (mit Sonderseite): Daten zur Bevölkerung,
    1990-2024
    - (Nr. 36) Zahl der Woche zum Semesterstart: Pendelnde Studierende: Zeitaufwand,
    benutzte Verkehrsmittel und Entfernung zur Hochschule, Jahr 2024

    Mittwoch, 03.09.2025

    - (Nr. 320) Erbschaft- und Schenkungsteuer, Jahr 2024
    - (Nr. N048) Babyboomer: Auswirkung des demografischen Wandels auf den
    Arbeitsmarkt und Erwerbsbeteiligung älterer Menschen, Jahr 2024

    Donnerstag, 04.09.2025

    - (Nr. 321) Anerkennungen ausländischer Berufsqualifikationen, Jahr 2024
    - (Nr. 322) Umsatz im Dienstleistungsbereich, Juni und 1. Halbjahr 2025

    Freitag, 05.09.2025

    - (Nr. 323) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Juli 2025

    (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

    Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot
    des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:
    https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

    Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

    Herausgeber:

    DESTATIS | Statistisches Bundesamt

    Gustav-Stresemann-Ring 11

    65189 Wiesbaden

    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6106507
    OTS: Statistisches Bundesamt




    Verfasst von news aktuell
