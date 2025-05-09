Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 01.09.2025 bis 05.09.2025
Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes
(DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag. 01.09.2025
- (Nr. N046) Hausärzte und Hausärztinnen: Versorgungsgrad und Altersverteilung
nach Bundesländern sowie Praxisform, Jahr 2024
(DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag. 01.09.2025
- (Nr. N046) Hausärzte und Hausärztinnen: Versorgungsgrad und Altersverteilung
nach Bundesländern sowie Praxisform, Jahr 2024
Dienstag, 02.09.2025
- (Nr. N047) 35 Jahre Deutsche Einheit (mit Sonderseite): Daten zur Bevölkerung,
1990-2024
- (Nr. 36) Zahl der Woche zum Semesterstart: Pendelnde Studierende: Zeitaufwand,
benutzte Verkehrsmittel und Entfernung zur Hochschule, Jahr 2024
Mittwoch, 03.09.2025
- (Nr. 320) Erbschaft- und Schenkungsteuer, Jahr 2024
- (Nr. N048) Babyboomer: Auswirkung des demografischen Wandels auf den
Arbeitsmarkt und Erwerbsbeteiligung älterer Menschen, Jahr 2024
Donnerstag, 04.09.2025
- (Nr. 321) Anerkennungen ausländischer Berufsqualifikationen, Jahr 2024
- (Nr. 322) Umsatz im Dienstleistungsbereich, Juni und 1. Halbjahr 2025
Freitag, 05.09.2025
- (Nr. 323) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Juli 2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot
des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:
https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6106507
OTS: Statistisches Bundesamt
- (Nr. N047) 35 Jahre Deutsche Einheit (mit Sonderseite): Daten zur Bevölkerung,
1990-2024
- (Nr. 36) Zahl der Woche zum Semesterstart: Pendelnde Studierende: Zeitaufwand,
benutzte Verkehrsmittel und Entfernung zur Hochschule, Jahr 2024
Mittwoch, 03.09.2025
- (Nr. 320) Erbschaft- und Schenkungsteuer, Jahr 2024
- (Nr. N048) Babyboomer: Auswirkung des demografischen Wandels auf den
Arbeitsmarkt und Erwerbsbeteiligung älterer Menschen, Jahr 2024
Donnerstag, 04.09.2025
- (Nr. 321) Anerkennungen ausländischer Berufsqualifikationen, Jahr 2024
- (Nr. 322) Umsatz im Dienstleistungsbereich, Juni und 1. Halbjahr 2025
Freitag, 05.09.2025
- (Nr. 323) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Juli 2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot
des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:
https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6106507
OTS: Statistisches Bundesamt
Autor folgen