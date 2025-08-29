    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Ultima Markets schließt sich mit Inter als Official Regional Partner in Asien zusammen

    London (ots/PRNewswire) -

    - Die neue Partnerschaft stellt den jüngsten Meilenstein in den Wachstumsplänen
    von Ultima Markets dar.
    - Die wirkungsvolle Zusammenarbeit wird einzigartige, vom Fußball inspirierte
    Inhalte liefern, um Fans und Trader in der gesamten Region anzusprechen.

    Ultima Markets (https://cutt.ly/HrKg4bqe) , ein preisgekrönter CFD-Broker, hat
    seine neue Rolle als Official Regional Partner von FC Internazionale Milano
    (Inter) in Asien (https://cutt.ly/0rKCgMlV) bekannt gegeben. Diese strategische
    Allianz vereint zwei Branchenführer mit gemeinsamen globalen Werten und schafft
    Erlebnisse, die die Leidenschaft des Fußballs mit der Vermittlung von
    Trading-Kentnissen verbinden.

    Wo Finanzen auf Fußball treffen

    Mit einer Erfolgsgeschichte, die 20 Meistertitel, drei UEFA Champions
    League-Trophäen und das historische Triple von 2010 umfasst, verkörpert der FC
    Internazionale Milano eine Siegermentalität, die auf Exzellenz, Disziplin und
    Leistung basiert. Ultima Markets wendet dieselben Prinzipien auf den
    Finanzsektor an und unterstützt Trader durch intelligente Infrastruktur,
    Marktkenntnisse und transparenten Support. Diese Partnerschaft spiegelt die
    gemeinsame Verpflichtung zu Innovation und Engagement wider und schafft
    Initiativen und Erfahrungen, die bei einem wachsenden globalen Publikum Anklang
    finden.

    Die Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Pfeiler der globalen Expansion von
    Ultima Markets dar und verbindet die Marke nicht nur mit der weltweiten
    Fangemeinde von Inter, sondern auch mit einer wachsenden Gemeinschaft von
    Tradern, die ihre Leidenschaft für den Sport verbindet.

    Gareth Derbyshire , Chefstratege bei Ultima Markets, erklärte: "Fußball
    inspiriert Millionen von Menschen mit seiner Hingabe, Teamarbeit und Präzision.
    Dies sind Werte, die wir bei Ultima Markets hochhalten und die uns täglich dabei
    leiten, wie wir Trader unterstützen. Unsere Zusammenarbeit mit Inter Milan geht
    über die Markenpräsenz hinaus und schafft sinnvolle Verbindungen, die den Fans
    sowohl das Spiel als auch finanzielles Empowerment näher bringen."

    Giorgio Ricci, Leiter der Finanzabteilung beim FC Internazionale Milano,
    erklärte: "Ultima Markets verkörpert einen zukunftsorientierten und
    ambitionierten Geist, der die Werte von Inter widerspiegelt. Diese Partnerschaft
    stellt einen wichtigen Schritt zur weiteren Stärkung unserer Präsenz in Asien
    dar, wo unser Club mit einer Fangemeinde von über 295 Millionen Fans zu den am
    meisten unterstützten gehört. Dank dieser Vereinbarung werden wir in der Lage
    sein, unsere Fans durch innovative und dynamische Initiativen zu begeistern."

    Chancen für Fans und Trader gleichermaßen erschließen

    Im Rahmen dieser mehrjährigen Partnerschaft wird Ultima Markets gemeinsam
    vermarktete Inhalte, digitale Aktivierungen und Schulungsinitiativen einführen,
    die auf die schnell wachsenden Finanz- und Sportgemeinschaften Asiens
    zugeschnitten sind.

    Informationen zu Ultima Markets

    Ultima Markets (https://cutt.ly/HrKg4bqe) ist ein lizenzierter, preisgekrönter
    Multi-Asset-Broker, der Zugang zu über 250 CFD-Instrumenten in den Bereichen
    Forex, Rohstoffe, Indizes und Aktien bietet. Das Unternehmen wurde kürzlich als
    "Most Advanced Multi-Asset Trading Platform Europe 2025" ausgezeichnet und ist
    der erste CFD-Broker, der dem UN Global Compact beigetreten ist.

    CFDs sind komplexe Finanzinstrumente und bergen aufgrund ihrer Hebelwirkung ein
    hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die
    Risiken vollständig verstehen, bevor Sie mit dem Handel beginnen.

    Informationen zu Inter

    Der 1908 gegründete FC Internazionale Milano (Inter) ist einer der
    traditionsreichsten Fußballvereine Europas, bekannt für seine reiche Geschichte,
    seine ikonischen schwarz-blauen Farben und seine zahlreichen nationalen und
    internationalen Triumphe. Mit einer Fangemeinde von weltweit über 530 Millionen
    Menschen und einer tiefen Verwurzelung in der Welt des Spitzenfußballs baut
    Inter seine Präsenz in wichtigen Regionen weltweit weiter aus.

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2757937/NEW_On_white_01_Logo.jpg

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2759206/Annuncio_partner_Comunicato_Stam
    pa_UltimaMarkets.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ultima-markets-s
    chlieWt-sich-mit-inter-als-official-regional-partner-in-asien-zusammen-302541757
    .html

    Pressekontakt:

    Gwen Yang,
    gwen.yang@ultimamarkets.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177602/6106514
    OTS: Ultima Markets Ltd




