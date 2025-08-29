Ultima Markets schließt sich mit Inter als Official Regional Partner in Asien zusammen

London (ots/PRNewswire) -



- Die neue Partnerschaft stellt den jüngsten Meilenstein in den Wachstumsplänen

von Ultima Markets dar.

- Die wirkungsvolle Zusammenarbeit wird einzigartige, vom Fußball inspirierte

Inhalte liefern, um Fans und Trader in der gesamten Region anzusprechen.



Ultima Markets (https://cutt.ly/HrKg4bqe) , ein preisgekrönter CFD-Broker, hat

seine neue Rolle als Official Regional Partner von FC Internazionale Milano

(Inter) in Asien (https://cutt.ly/0rKCgMlV) bekannt gegeben. Diese strategische

Allianz vereint zwei Branchenführer mit gemeinsamen globalen Werten und schafft

Erlebnisse, die die Leidenschaft des Fußballs mit der Vermittlung von

Trading-Kentnissen verbinden.









Mit einer Erfolgsgeschichte, die 20 Meistertitel, drei UEFA Champions

League-Trophäen und das historische Triple von 2010 umfasst, verkörpert der FC

Internazionale Milano eine Siegermentalität, die auf Exzellenz, Disziplin und

Leistung basiert. Ultima Markets wendet dieselben Prinzipien auf den

Finanzsektor an und unterstützt Trader durch intelligente Infrastruktur,

Marktkenntnisse und transparenten Support. Diese Partnerschaft spiegelt die

gemeinsame Verpflichtung zu Innovation und Engagement wider und schafft

Initiativen und Erfahrungen, die bei einem wachsenden globalen Publikum Anklang

finden.



Die Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Pfeiler der globalen Expansion von

Ultima Markets dar und verbindet die Marke nicht nur mit der weltweiten

Fangemeinde von Inter, sondern auch mit einer wachsenden Gemeinschaft von

Tradern, die ihre Leidenschaft für den Sport verbindet.



Gareth Derbyshire , Chefstratege bei Ultima Markets, erklärte: "Fußball

inspiriert Millionen von Menschen mit seiner Hingabe, Teamarbeit und Präzision.

Dies sind Werte, die wir bei Ultima Markets hochhalten und die uns täglich dabei

leiten, wie wir Trader unterstützen. Unsere Zusammenarbeit mit Inter Milan geht

über die Markenpräsenz hinaus und schafft sinnvolle Verbindungen, die den Fans

sowohl das Spiel als auch finanzielles Empowerment näher bringen."



Giorgio Ricci, Leiter der Finanzabteilung beim FC Internazionale Milano,

erklärte: "Ultima Markets verkörpert einen zukunftsorientierten und

ambitionierten Geist, der die Werte von Inter widerspiegelt. Diese Partnerschaft

stellt einen wichtigen Schritt zur weiteren Stärkung unserer Präsenz in Asien

dar, wo unser Club mit einer Fangemeinde von über 295 Millionen Fans zu den am

meisten unterstützten gehört. Dank dieser Vereinbarung werden wir in der Lage

sein, unsere Fans durch innovative und dynamische Initiativen zu begeistern."



Chancen für Fans und Trader gleichermaßen erschließen



Im Rahmen dieser mehrjährigen Partnerschaft wird Ultima Markets gemeinsam

vermarktete Inhalte, digitale Aktivierungen und Schulungsinitiativen einführen,

die auf die schnell wachsenden Finanz- und Sportgemeinschaften Asiens

zugeschnitten sind.



Bitte folgen Sie Ultima Markets auf den sozialen Medien wie

(https://cutt.ly/ZrKg48fC) , X (https://cutt.ly/hrKg410w) , Instagram

(https://cutt.ly/qrKg4MtT) , LinkedIn (https://cutt.ly/crKg42fU) und YouTube

(https://cutt.ly/6rKg43dS) , um über die neuesten Entwicklungen von Ultima

Markets x Inter Milan auf dem Laufenden zu bleiben.



Informationen zu Ultima Markets



Ultima Markets (https://cutt.ly/HrKg4bqe) ist ein lizenzierter, preisgekrönter

Multi-Asset-Broker, der Zugang zu über 250 CFD-Instrumenten in den Bereichen

Forex,

"Most Advanced Multi-Asset Trading Platform Europe 2025" ausgezeichnet und ist

der erste CFD-Broker, der dem UN Global Compact beigetreten ist.



CFDs sind komplexe Finanzinstrumente und bergen aufgrund ihrer Hebelwirkung ein

hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die

Risiken vollständig verstehen, bevor Sie mit dem Handel beginnen.



Informationen zu Inter



Der 1908 gegründete FC Internazionale Milano (Inter) ist einer der

traditionsreichsten Fußballvereine Europas, bekannt für seine reiche Geschichte,

seine ikonischen schwarz-blauen Farben und seine zahlreichen nationalen und

internationalen Triumphe. Mit einer Fangemeinde von weltweit über 530 Millionen

Menschen und einer tiefen Verwurzelung in der Welt des Spitzenfußballs baut

Inter seine Präsenz in wichtigen Regionen weltweit weiter aus.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2757937/NEW_On_white_01_Logo.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2759206/Annuncio_partner_Comunicato_Stam

pa_UltimaMarkets.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ultima-markets-s

chlieWt-sich-mit-inter-als-official-regional-partner-in-asien-zusammen-302541757

.html



Pressekontakt:



Gwen Yang,

gwen.yang@ultimamarkets.com



http://presseportal.de/pm/177602/6106514

OTS: Ultima Markets Ltd







