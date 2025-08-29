Ultima Markets schließt sich mit Inter als Official Regional Partner in Asien zusammen
London (ots/PRNewswire) -
- Die neue Partnerschaft stellt den jüngsten Meilenstein in den Wachstumsplänen
von Ultima Markets dar.
- Die wirkungsvolle Zusammenarbeit wird einzigartige, vom Fußball inspirierte
Inhalte liefern, um Fans und Trader in der gesamten Region anzusprechen.
Ultima Markets (https://cutt.ly/HrKg4bqe) , ein preisgekrönter CFD-Broker, hat
seine neue Rolle als Official Regional Partner von FC Internazionale Milano
(Inter) in Asien (https://cutt.ly/0rKCgMlV) bekannt gegeben. Diese strategische
Allianz vereint zwei Branchenführer mit gemeinsamen globalen Werten und schafft
Erlebnisse, die die Leidenschaft des Fußballs mit der Vermittlung von
Trading-Kentnissen verbinden.
Wo Finanzen auf Fußball treffen
Mit einer Erfolgsgeschichte, die 20 Meistertitel, drei UEFA Champions
League-Trophäen und das historische Triple von 2010 umfasst, verkörpert der FC
Internazionale Milano eine Siegermentalität, die auf Exzellenz, Disziplin und
Leistung basiert. Ultima Markets wendet dieselben Prinzipien auf den
Finanzsektor an und unterstützt Trader durch intelligente Infrastruktur,
Marktkenntnisse und transparenten Support. Diese Partnerschaft spiegelt die
gemeinsame Verpflichtung zu Innovation und Engagement wider und schafft
Initiativen und Erfahrungen, die bei einem wachsenden globalen Publikum Anklang
finden.
Die Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Pfeiler der globalen Expansion von
Ultima Markets dar und verbindet die Marke nicht nur mit der weltweiten
Fangemeinde von Inter, sondern auch mit einer wachsenden Gemeinschaft von
Tradern, die ihre Leidenschaft für den Sport verbindet.
Gareth Derbyshire , Chefstratege bei Ultima Markets, erklärte: "Fußball
inspiriert Millionen von Menschen mit seiner Hingabe, Teamarbeit und Präzision.
Dies sind Werte, die wir bei Ultima Markets hochhalten und die uns täglich dabei
leiten, wie wir Trader unterstützen. Unsere Zusammenarbeit mit Inter Milan geht
über die Markenpräsenz hinaus und schafft sinnvolle Verbindungen, die den Fans
sowohl das Spiel als auch finanzielles Empowerment näher bringen."
Giorgio Ricci, Leiter der Finanzabteilung beim FC Internazionale Milano,
erklärte: "Ultima Markets verkörpert einen zukunftsorientierten und
ambitionierten Geist, der die Werte von Inter widerspiegelt. Diese Partnerschaft
stellt einen wichtigen Schritt zur weiteren Stärkung unserer Präsenz in Asien
dar, wo unser Club mit einer Fangemeinde von über 295 Millionen Fans zu den am
meisten unterstützten gehört. Dank dieser Vereinbarung werden wir in der Lage
sein, unsere Fans durch innovative und dynamische Initiativen zu begeistern."
Chancen für Fans und Trader gleichermaßen erschließen
Im Rahmen dieser mehrjährigen Partnerschaft wird Ultima Markets gemeinsam
vermarktete Inhalte, digitale Aktivierungen und Schulungsinitiativen einführen,
die auf die schnell wachsenden Finanz- und Sportgemeinschaften Asiens
zugeschnitten sind.
Informationen zu Ultima Markets
Ultima Markets (https://cutt.ly/HrKg4bqe) ist ein lizenzierter, preisgekrönter
Multi-Asset-Broker, der Zugang zu über 250 CFD-Instrumenten in den Bereichen
Forex, Rohstoffe, Indizes und Aktien bietet. Das Unternehmen wurde kürzlich als
"Most Advanced Multi-Asset Trading Platform Europe 2025" ausgezeichnet und ist
der erste CFD-Broker, der dem UN Global Compact beigetreten ist.
CFDs sind komplexe Finanzinstrumente und bergen aufgrund ihrer Hebelwirkung ein
hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die
Risiken vollständig verstehen, bevor Sie mit dem Handel beginnen.
Informationen zu Inter
Der 1908 gegründete FC Internazionale Milano (Inter) ist einer der
traditionsreichsten Fußballvereine Europas, bekannt für seine reiche Geschichte,
seine ikonischen schwarz-blauen Farben und seine zahlreichen nationalen und
internationalen Triumphe. Mit einer Fangemeinde von weltweit über 530 Millionen
Menschen und einer tiefen Verwurzelung in der Welt des Spitzenfußballs baut
Inter seine Präsenz in wichtigen Regionen weltweit weiter aus.
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2757937/NEW_On_white_01_Logo.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2759206/Annuncio_partner_Comunicato_Stam
pa_UltimaMarkets.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ultima-markets-s
chlieWt-sich-mit-inter-als-official-regional-partner-in-asien-zusammen-302541757
.html
Pressekontakt:
Gwen Yang,
gwen.yang@ultimamarkets.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177602/6106514
OTS: Ultima Markets Ltd
