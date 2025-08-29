Ethereum übertrifft Bitcoin: ETF-Zuflüsse über 1,2 Milliarde in einer Woche!

Daten von CoinMarketCap zeigen, dass Ethereum-ETFs allein in den letzten fünf Handelstagen Zuflüsse von über 1,2 Milliarden US-Dollar verzeichneten. Bitcoin-ETFs kamen im gleichen Zeitraum auf lediglich 567 Millionen US-Dollar. Trotz der beeindruckenden Zuflüsse bleibt das Volumen von Bitcoin-ETFs mit 145 Milliarden US-Dollar weiterhin deutlich höher als das der Ethereum-ETFs, dass bei 24 Milliarden US-Dollar liegt – ein Unterschied von 83 Prozent.

Ethereum (ETH) zieht institutionelle Investoren weiterhin massiv an, obwohl der Kurs zuletzt einen Rückgang von 5,55 Prozent auf 4.338 US-Dollar verzeichnete (Stand: 12:00 Uhr MESZ).

Während Bitcoin aktuell bei 109.944 US-Dollar notiert und damit in den vergangenen zwei Wochen nach Erreichen eines Allzeithochs um 11,8 Prozent gefallen ist und auf Monatssicht ein Minus von 6,8 Prozent verzeichnet, konnte Ethereum im selben Zeitraum über 14 Prozent zulegen.

Strukturierte Vorteile und wachsendes institutionelles Interesse

"Ethereum bietet eine dynamische Wachstumsstory", erklärt Xu Han, Direktor des Liquid Fund bei HashKey Capital, gegenüber Decrypt. Er verweist auf die deflationären Tokenomics nach dem Merge, die Skalierbarkeit durch Layer-2-Lösungen sowie das ertragsbringende Staking-Modell. Tatsächlich steigt die Menge an Ethereum, die für Staking-Aktivitäten genutzt wird, kontinuierlich. Am 2. August erreichte sie mit 35.750 ETH – etwa 169 Millionen US-Dollar – einen Rekord, wie die Analyseplattform Beaconchain meldet.

Obwohl US-amerikanische Ethereum-Staking-ETFs bislang noch keine Zulassung durch die Securities and Exchange Commission (SEC) erhalten haben, hoffen Anbieter wie BlackRock auf eine baldige Genehmigung. Bis dahin konzentriert sich das Anlegerinteresse auf Spot-ETFs.

Makroökonomische Faktoren bleiben entscheidend

Die kommenden makroökonomischen Daten aus den USA könnten die Mittelzuflüsse in ETFs weiter beeinflussen. In unsicheren Marktphasen könnten regulierte Anlageprodukte wie ETFs noch attraktiver werden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

ETH / USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,55 % und einem Kurs von 4.352USD auf CryptoCompare Index (29. August 2025, 12:16 Uhr) gehandelt.



