Preis für Opec-Öl gesunken
Für Sie zusammengefasst
- Opec-Rohölpreis gesunken auf 69,65 US-Dollar je Barrel.
- Rückgang um 10 Cent im Vergleich zum Mittwoch.
- Preis basiert auf den wichtigsten Sorten des Kartells.
Foto: Barbara Gindl - dpa
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gesunken. Wie das Opec-Sekretariat am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 69,65 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 10 Cent weniger als am Mittwoch. Die Opec berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./la/jkr/stk
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Carola11 schrieb 26.06.25, 09:35
Trump warnt bei Nato-Gipfel, die Spannungen zwischen Israel und Iran könnten erneut eskalieren,mitdiskutieren »
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
TZ350 schrieb 25.06.25, 09:26
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19513379-geheimdi…mitdiskutieren »
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---
zappelgeck schrieb 23.06.25, 19:48
wenn man die Märkte von Devisen und Bonds bereits steuern kann, dann ist Öl auch kein Problem. der Preis wird steigen, wenn man es entscheidet. und dann erzählt man uns, warum...mitdiskutieren »
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen