Ihre wichtigsten Termine
Alle Analysten-Augen auf: Adobe, Fraport, Ryanair, ABN Amro und EU Zinsentscheid
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen (12/24)
10:00 Uhr, Irland: Ryanair, Hauptversammlung
14:00 Uhr, Niederlande: ABN Amro, außerordentliche Hauptversammlung
22:00 Uhr, USA: Adobe, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 8/25
08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
08:00 Uhr, Rumänien: Verbraucherpreise 8/25
14:15 Uhr, EU: Zentralbank, Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde)
14:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 8/25
14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 8/25
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 11.09.2025
Zeit Land Relev. Termin 14:15 EUR EZB: Begleittext zur Geldpolitik 14:15 EUR EZB - Einlagefazilität 14:15 EUR EZB - Hauptrefinanzierungssatz 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 USA Erstanträge Arbeitslosenunterstützung 14:30 USA Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr) 14:30 USA Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Monat) 14:30 USA Consumer Price Index (MoM) 14:45 EUR Pressekonferenz der EZB 20:00 USA Monthly Budget Statement
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|17:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Frei mit 55 – Wie wir unseren Lebensstandard aus Kapital von den Börsen finanzieren!
|12.09. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|12.09. 14:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 💡 Kostenfreies Webinar: Aktien im Fokus – Momentum-Highlights (KI, Nasdaq 100 & Short Selling Aktien)
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin