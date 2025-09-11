    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFraport AktievorwärtsNachrichten zu Fraport

    Alle Analysten-Augen auf: Adobe, Fraport, Ryanair, ABN Amro und EU Zinsentscheid

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Adobe Newsroom

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen (12/24)
    10:00 Uhr, Irland: Ryanair, Hauptversammlung
    14:00 Uhr, Niederlande: ABN Amro, außerordentliche Hauptversammlung
    22:00 Uhr, USA: Adobe, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    01:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 8/25
    08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
    08:00 Uhr, Rumänien: Verbraucherpreise 8/25
    14:15 Uhr, EU: Zentralbank, Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde)
    14:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 8/25
    14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 8/25
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 11.09.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    14:15Euro ZoneEUREZB: Begleittext zur Geldpolitik
    14:15Euro ZoneEUREZB - Einlagefazilität
    14:15Euro ZoneEUREZB - Hauptrefinanzierungssatz
    14:30USAUSAVerbraucherpreisindex (Jahr)
    14:30USAUSAErstanträge Arbeitslosenunterstützung
    14:30USAUSAVerbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
    14:30USAUSAVerbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Monat)
    14:30USAUSAConsumer Price Index (MoM)
    14:45Euro ZoneEURPressekonferenz der EZB
    20:00USAUSAMonthly Budget Statement
    alle Termine anzeigen »


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
