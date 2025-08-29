Prognose angehoben

Zunächst reagierte die Aktie mit Verlusten auf das Zahlenwerk, in dieser Woche kam nach einem erfolgreichen Test des 50-Wochen-Durchschnitts im Bereich von 125,40 US-Dollar jedoch sehr hohe Aufwärtsdynamik auf. Damit steht die seit Anfang Juli laufende Konsolidierung auf dem Prüfstand und könnte durch weitere Kursgewinne beendet werden. Eine sehr explosive Mischung, die sich derzeit in der Aktie zusammenbraut.

Datadog hat im zweiten Quartal mit einem Umsatz von 826,8 Mio. US-Dollar (Erwartung: 790,9 Mio. Dollar) und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,46 US-Dollar (Erwartung: 0,41 US-Dollar) die Analystenschätzungen klar übertroffen. Zeitgleich hat das Unternehmen seine Jahresprognose auf 3,31 bis 3,32 Mrd. US-Dollar beim Umsatz angehoben und erwartet jetzt einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,80 bis 1,83 US-Dollar.

Gute Chancen für Trendfortsetzung

Zunächst einmal gilt es die seit Anfang Juli laufende Konsolidierung durch einen Kurssprung mindestens über 145,95 US-Dollar erfolgreich aufzulösen, sodass ein Aufwärtsimpuls in Richtung eines übergeordneten Abwärtstrends um 155,00 US-Dollar erfolgen kann. Sollte auch diese Phase erfolgreich beendet werden, stünde einer anschließenden Kursrallye auf 170,08 und darüber 186,28 US-Dollar nur wenig im Wege und würde sich für ein längerfristiges Long-Engagement anbieten. Bärische Signale würden sich dagegen bei einem nachhaltigen Bruch des 50-Wochen-Durchschnitts bei 225,40 US-Dollar ergeben. Im Zuge dessen müssten empfindliche Abschläge auf 112,48 und darunter sogar 102,96 US-Dollar eingeplant werden. Fundamental wird eine derartige Entwicklung derzeit aber nicht gestützt.

Datadog Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Das Vertrauen in die Datadog-Aktie scheint in dieser Woche wieder zurückgekehrt zu sein, was oberhalb eines Kursniveaus von 146,00 US-Dollar ein erstes vorsichtiges Long-Investment mit Zielen um 155,00 US-Dollar ermöglichen würde. Ein Ausbruch aus dem seit Dezember letzten Jahres laufenden Abwärtstrend würde das weitaus größere Kurspotenzial auf 170,08 US-Dollar freisetzen und sich für ein längeres Engagement anbieten. Dies könnte beispielsweise über das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MK8DJ7 erfolgen. Die mögliche Renditechance bei einem Anstieg an die Vorjahreshochs bei 170,08 US-Dollar würde 105 Prozent betragen. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 4,51 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 139,50 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten. Im Schein würde sich hierdurch ein Stopp-Kurs von 1,88 Euro ergeben.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK8DJ7 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,01 - 2,10 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 117,2513 US-Dollar Basiswert: Datadog Inc. KO-Schwelle: 117,2513 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 140,96 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 4,51 Euro Hebel: 5,8 Kurschance: + 105 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.