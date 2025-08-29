Brillant Energie informiert
Stromanbieter-Wechsel in 24 Stunden
Leipzig (ots) - Seit 6. Juni 2025 gelten für alle Energieversorger in
Deutschland neue Regelungen für die An- und Abmeldung von Stromverträgen und den
Lieferantenwechsel. Brillant Energie erklärt, was sich genau für
Verbraucherinnen und Verbraucher geändert hat und wie die Abläufe nach der
Umstellung sind.
Die Bundesnetzagentur hat festgelegt, dass der Wechselprozess von einem zum
anderen Stromanbieter innerhalb von 24 Stunden erfolgen soll - mit einem
frühestmöglichen Lieferbeginn zum übernächsten Werktag. Das bedeutet seit 6.
Juni konkret: Sobald die sogenannte Marktlokationsnummer sowie alle weiteren
Daten einer Kundin oder eines Kunden korrekt vorliegen, löst der neue
Stromanbieter die Kündigung beim Altlieferanten und die Anmeldung beim
Netzbetreiber aus. Ab diesem Zeitpunkt müssen sich alle Marktpartner werktags
über sogenannte Marktnachrichten binnen 24 Stunden in die Zukunft abgestimmt
haben. Wenn alles reibungslos durchläuft, erhalten Verbraucherinnen und
Verbraucher dann direkt danach Bescheid über ihren Lieferbeginn. Das
beschleunigt den Prozess, der vor der Änderung in der Regel zehn Werktage
dauerte, erheblich.
Nach der Umstellung kommt es teilweise noch zu Verzögerungen
Die schnellere Marktkommunikation war für Energielieferanten und Netzbetreiber
eine Herausforderung, da sie ihre technischen Abläufe und das Format ihrer
Marktnachrichten komplett umstellen und erneuern mussten. Brillant Energie
(https://brillantenergie.de) und viele andere Marktpartner haben diese
Umstellung fristgerecht geschafft. Es gibt aber auch noch einige Marktpartner,
die Probleme haben, so dass es beim Wechsel auch derzeit noch in Einzelfällen zu
Wartezeiten kommen kann und Vertragsbestätigungen erst später bei Kundinnen und
Kunden ankommen.
24-Stunden-Lieferantenwechsel ändert nichts an Kündigungsfristen
Der 24-Stunden-Lieferantenwechsel bezieht sich ausschließlich auf den reinen
Stromanbieter-Wechselprozess und den Austausch der Marktnachrichten. Das Datum
des möglichen Lieferbeginns beim neuen Energieanbieter richtet sich weiterhin
nach bestehenden Kündigungsfristen und gegebenenfalls spezifischen
Produktbedingungen, die Verbraucherinnen und Verbraucher im Blick behalten
sollten.
Was ändert sich bei einem Umzug?
Durch die neue Regelung ändern sich die Fristen für die An- und Abmeldung von
Strom bei Ein- und Auszügen. Besonders wichtig: Verbraucherinnen und Verbraucher
können ihren Strom nur noch in die Zukunft an- und abmelden. Früher war dies
noch bis zu sechs Wochen rückwirkend möglich. Damit alles reibungslos abläuft,
empfiehlt Brillant Energie sich mindestens 14 Tage vor der Wohnungsübergabe bzw.
-übernahme an- bzw. abzumelden. Gerade bei der Stromabmeldung sollten
Verbraucherinnen und Verbraucher die vertraglich vereinbarten
Sonderkündigungsfristen beachten.
Stromanbieterwechsel und Umzug leicht gemacht: Im umfangreichen Online-Ratgeber
(https://brillantenergie.de/ratgeber/wie-melde-ich-meinen-strom-an-und-ab)
erklärt Brillant Energie alle Schritte bei Wechsel des Stromanbieters sowie
Umzug und gibt Hilfestellung im FAQ-Bereich.
Über Brillant Energie
Brillant Energie (https://brillantenergie.de) ist ein Onlineanbieter für
Ökoenergie. Die bundesweite Marke der Stadtwerke Leipzig setzt auf
zertifizierten Ökostrom
(https://brillantenergie.de/assets/%C3%96kostromzertifikat.pdf) , zertifiziertes
Ökogas (https://brillantenergie.de/assets/%C3%96kogaszertifikat.pdf) und
digitalen Service.
Pressekontakt:
Brillant Energie GmbH
Karl-Liebknecht-Str. 143
04277 Leipzig
brillantenergie.de
mailto:presse@brillantenergie.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178430/6106547
OTS: Brillant Energie
