Stromanbieter-Wechsel in 24 Stunden

Leipzig (ots) - Seit 6. Juni 2025 gelten für alle Energieversorger in

Deutschland neue Regelungen für die An- und Abmeldung von Stromverträgen und den

Lieferantenwechsel. Brillant Energie erklärt, was sich genau für

Verbraucherinnen und Verbraucher geändert hat und wie die Abläufe nach der

Umstellung sind.



Die Bundesnetzagentur hat festgelegt, dass der Wechselprozess von einem zum

anderen Stromanbieter innerhalb von 24 Stunden erfolgen soll - mit einem

frühestmöglichen Lieferbeginn zum übernächsten Werktag. Das bedeutet seit 6.

Juni konkret: Sobald die sogenannte Marktlokationsnummer sowie alle weiteren

Daten einer Kundin oder eines Kunden korrekt vorliegen, löst der neue

Stromanbieter die Kündigung beim Altlieferanten und die Anmeldung beim

Netzbetreiber aus. Ab diesem Zeitpunkt müssen sich alle Marktpartner werktags

über sogenannte Marktnachrichten binnen 24 Stunden in die Zukunft abgestimmt

haben. Wenn alles reibungslos durchläuft, erhalten Verbraucherinnen und

Verbraucher dann direkt danach Bescheid über ihren Lieferbeginn. Das

beschleunigt den Prozess, der vor der Änderung in der Regel zehn Werktage

dauerte, erheblich.





Nach der Umstellung kommt es teilweise noch zu Verzögerungen



Die schnellere Marktkommunikation war für Energielieferanten und Netzbetreiber

eine Herausforderung, da sie ihre technischen Abläufe und das Format ihrer

Marktnachrichten komplett umstellen und erneuern mussten. Brillant Energie

(https://brillantenergie.de) und viele andere Marktpartner haben diese

Umstellung fristgerecht geschafft. Es gibt aber auch noch einige Marktpartner,

die Probleme haben, so dass es beim Wechsel auch derzeit noch in Einzelfällen zu

Wartezeiten kommen kann und Vertragsbestätigungen erst später bei Kundinnen und

Kunden ankommen.



24-Stunden-Lieferantenwechsel ändert nichts an Kündigungsfristen



Der 24-Stunden-Lieferantenwechsel bezieht sich ausschließlich auf den reinen

Stromanbieter-Wechselprozess und den Austausch der Marktnachrichten. Das Datum

des möglichen Lieferbeginns beim neuen Energieanbieter richtet sich weiterhin

nach bestehenden Kündigungsfristen und gegebenenfalls spezifischen

Produktbedingungen, die Verbraucherinnen und Verbraucher im Blick behalten

sollten.



Was ändert sich bei einem Umzug?



Durch die neue Regelung ändern sich die Fristen für die An- und Abmeldung von

Strom bei Ein- und Auszügen. Besonders wichtig: Verbraucherinnen und Verbraucher

können ihren Strom nur noch in die Zukunft an- und abmelden. Früher war dies

noch bis zu sechs Wochen rückwirkend möglich. Damit alles reibungslos abläuft,

empfiehlt Brillant Energie sich mindestens 14 Tage vor der Wohnungsübergabe bzw.

-übernahme an- bzw. abzumelden. Gerade bei der Stromabmeldung sollten

Verbraucherinnen und Verbraucher die vertraglich vereinbarten

Sonderkündigungsfristen beachten.



Stromanbieterwechsel und Umzug leicht gemacht: Im umfangreichen Online-Ratgeber

(https://brillantenergie.de/ratgeber/wie-melde-ich-meinen-strom-an-und-ab)

erklärt Brillant Energie alle Schritte bei Wechsel des Stromanbieters sowie

Umzug und gibt Hilfestellung im FAQ-Bereich.



Über Brillant Energie



Brillant Energie (https://brillantenergie.de) ist ein Onlineanbieter für

Ökoenergie. Die bundesweite Marke der Stadtwerke Leipzig setzt auf

zertifizierten Ökostrom

(https://brillantenergie.de/assets/%C3%96kostromzertifikat.pdf) , zertifiziertes

Ökogas (https://brillantenergie.de/assets/%C3%96kogaszertifikat.pdf) und

digitalen Service.



Pressekontakt:



Brillant Energie GmbH

Karl-Liebknecht-Str. 143

04277 Leipzig

brillantenergie.de

mailto:presse@brillantenergie.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178430/6106547

OTS: Brillant Energie







