    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Brillant Energie informiert

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stromanbieter-Wechsel in 24 Stunden

    Leipzig (ots) - Seit 6. Juni 2025 gelten für alle Energieversorger in
    Deutschland neue Regelungen für die An- und Abmeldung von Stromverträgen und den
    Lieferantenwechsel. Brillant Energie erklärt, was sich genau für
    Verbraucherinnen und Verbraucher geändert hat und wie die Abläufe nach der
    Umstellung sind.

    Die Bundesnetzagentur hat festgelegt, dass der Wechselprozess von einem zum
    anderen Stromanbieter innerhalb von 24 Stunden erfolgen soll - mit einem
    frühestmöglichen Lieferbeginn zum übernächsten Werktag. Das bedeutet seit 6.
    Juni konkret: Sobald die sogenannte Marktlokationsnummer sowie alle weiteren
    Daten einer Kundin oder eines Kunden korrekt vorliegen, löst der neue
    Stromanbieter die Kündigung beim Altlieferanten und die Anmeldung beim
    Netzbetreiber aus. Ab diesem Zeitpunkt müssen sich alle Marktpartner werktags
    über sogenannte Marktnachrichten binnen 24 Stunden in die Zukunft abgestimmt
    haben. Wenn alles reibungslos durchläuft, erhalten Verbraucherinnen und
    Verbraucher dann direkt danach Bescheid über ihren Lieferbeginn. Das
    beschleunigt den Prozess, der vor der Änderung in der Regel zehn Werktage
    dauerte, erheblich.

    Nach der Umstellung kommt es teilweise noch zu Verzögerungen

    Die schnellere Marktkommunikation war für Energielieferanten und Netzbetreiber
    eine Herausforderung, da sie ihre technischen Abläufe und das Format ihrer
    Marktnachrichten komplett umstellen und erneuern mussten. Brillant Energie
    (https://brillantenergie.de) und viele andere Marktpartner haben diese
    Umstellung fristgerecht geschafft. Es gibt aber auch noch einige Marktpartner,
    die Probleme haben, so dass es beim Wechsel auch derzeit noch in Einzelfällen zu
    Wartezeiten kommen kann und Vertragsbestätigungen erst später bei Kundinnen und
    Kunden ankommen.

    24-Stunden-Lieferantenwechsel ändert nichts an Kündigungsfristen

    Der 24-Stunden-Lieferantenwechsel bezieht sich ausschließlich auf den reinen
    Stromanbieter-Wechselprozess und den Austausch der Marktnachrichten. Das Datum
    des möglichen Lieferbeginns beim neuen Energieanbieter richtet sich weiterhin
    nach bestehenden Kündigungsfristen und gegebenenfalls spezifischen
    Produktbedingungen, die Verbraucherinnen und Verbraucher im Blick behalten
    sollten.

    Was ändert sich bei einem Umzug?

    Durch die neue Regelung ändern sich die Fristen für die An- und Abmeldung von
    Strom bei Ein- und Auszügen. Besonders wichtig: Verbraucherinnen und Verbraucher
    können ihren Strom nur noch in die Zukunft an- und abmelden. Früher war dies
    noch bis zu sechs Wochen rückwirkend möglich. Damit alles reibungslos abläuft,
    empfiehlt Brillant Energie sich mindestens 14 Tage vor der Wohnungsübergabe bzw.
    -übernahme an- bzw. abzumelden. Gerade bei der Stromabmeldung sollten
    Verbraucherinnen und Verbraucher die vertraglich vereinbarten
    Sonderkündigungsfristen beachten.

    Stromanbieterwechsel und Umzug leicht gemacht: Im umfangreichen Online-Ratgeber
    (https://brillantenergie.de/ratgeber/wie-melde-ich-meinen-strom-an-und-ab)
    erklärt Brillant Energie alle Schritte bei Wechsel des Stromanbieters sowie
    Umzug und gibt Hilfestellung im FAQ-Bereich.

    Über Brillant Energie

    Brillant Energie (https://brillantenergie.de) ist ein Onlineanbieter für
    Ökoenergie. Die bundesweite Marke der Stadtwerke Leipzig setzt auf
    zertifizierten Ökostrom
    (https://brillantenergie.de/assets/%C3%96kostromzertifikat.pdf) , zertifiziertes
    Ökogas (https://brillantenergie.de/assets/%C3%96kogaszertifikat.pdf) und
    digitalen Service.

    Pressekontakt:

    Brillant Energie GmbH
    Karl-Liebknecht-Str. 143
    04277 Leipzig
    brillantenergie.de
    mailto:presse@brillantenergie.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178430/6106547
    OTS: Brillant Energie




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Brillant Energie informiert Stromanbieter-Wechsel in 24 Stunden Seit 6. Juni 2025 gelten für alle Energieversorger in Deutschland neue Regelungen für die An- und Abmeldung von Stromverträgen und den Lieferantenwechsel. Brillant Energie erklärt, was sich genau für Verbraucherinnen und Verbraucher geändert hat und …