Bitcoin sollte bei 126.000 US-Dollar liegen laut JPMorgan

"Der Bitcoin-Preis erscheint im Vergleich zu Gold zu niedrig, da die Volatilität auf historisch niedrige Werte gefallen ist", heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Notiz von Nikolaos Panigirtzoglou und seinem Team. Sie gehen davon aus, dass BTC eigentlich bei 126.000 US-Dollar stehen sollte, und sehen Potenzial, dass der Kurs bis zum Jahresende diese Marke erreichen könnte.

Bitcoin (BTC) wird laut einer aktuellen Analyse von JP Morgan unterbewertet gehandelt, während das Interesse institutioneller Investoren steigt. Die Analysten des US-Finanzriesen argumentieren, dass der führende digitale Vermögenswert angesichts historisch niedriger Volatilität und wachsender Akzeptanz bei Unternehmen deutlich teurer sein sollte.

Aktuell notiert Bitcoin bei 109.815 US-Dollar und damit 2,8 Prozent im Minus auf 24-Stunden-Sicht. Anfang August hatte die Kryptowährung mit 124.457 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht, von diesem ist die Kryptowährung aktuell wieder 11,68 Prozent entfernt (Stand: 12:30 Uhr MESZ).

Volatilität sinkt – Institutionen steigen ein

Die markanten Preisschwankungen, die Bitcoin in früheren Zyklen auszeichneten, seien inzwischen seltener geworden, seit institutionelle Investoren den Markt betreten haben und seit der Handel von Spot-Bitcoin-ETFs in den USA gestartet ist. "Eine der auffälligsten Entwicklungen in diesem Jahr war der Rückgang der Bitcoin-Volatilität von fast 60 Prozent zu Jahresbeginn auf aktuell nur noch 30 Prozent", schreiben die JP-Morgan-Analysten.

Bitcoin versus Gold: "Digitales Gold" im Aufwind

Der Vergleich von Bitcoin mit Gold ist seit Jahren ein zentrales Thema. Während Befürworter die Kryptowährung als "digitales Gold" sehen, hat sich BTC in den vergangenen Jahren zunehmend auch an US-Technologiewerten orientiert. JP Morgan schließt daraus: "Es ist realistisch zu erwarten, dass die Allokationen institutioneller Investoren in Bitcoin denen konkurrierender Anlageklassen wie Gold entsprechen könnten, falls sich die Volatilitäten angleichen."

Bitcoin auf dem Weg zur globalen Reservewährung?

Changpeng "CZ" Zhao, ehemaliger CEO von Binance, betont außerdem die zunehmende Adoption von Bitcoin durch Unternehmen und Staaten. Laut ihm entwickelt sich BTC zu einer globalen Reservewährung. "Wir sehen eine Evolution, bei der traditionelle Finanzinstitutionen und Staaten Bitcoin in ihren Bilanzen aufnehmen", so Zhao.

Laut BTC Treasuries haben im vergangenen Monat 17 neue Unternehmen Bitcoin-Treasuries eingeführt. Insgesamt halten mittlerweile 309 Entitäten BTC, davon über ein Drittel börsennotierte Unternehmen.

Michael Saylor’s Strategy bleibt der größte Corporate-Halter mit 632.457 BTC, rund 3 Prozent des existierenden Gesamtbestands. Insgesamt werden 3,68 Millionen BTC von ETFs, Unternehmen, Krypto-Börsen und staatlichen Stellen gehalten. Bei einer globalen Umlaufmenge von rund 19,9 Millionen BTC gibt es also noch erhebliches Wachstumspotenzial.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 110.072USD auf CryptoCompare Index (29. August 2025, 13:26 Uhr) gehandelt.





