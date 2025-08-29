Ternera metallurgische Testarbeiten bestätigen einfache, kostengünstige Verarbeitungsoption

Tesoro Gold Limited (Tesoro oder das Unternehmen) (ASX: TSO, OTCQB: TSORF, FSE: 5D7) freut sich, die Ergebnisse fortgeschrittener metallurgischer Testarbeiten für die Goldlagerstätte Ternera im El Zorro Goldprojekt in Chile (El Zorro) bekannt zu geben.

Die Ergebnisse bestätigen und verbessern die bisherige Metallurgie, indem sie Goldrückgewinnungen von über 95 % in allen Erzgehaltsbereichen erzielen – bei geringem Zyanidverbrauch und günstigen Zerkleinerungseigenschaften. Diese Ergebnisse zeigen, dass das Ternera-Erz sich sehr gut für die konventionelle Verarbeitung mittels Cyanide In Pulp (CIP) eignet.

HIGHLIGHTS

Durchschnittliche Goldrückgewinnung von 95 % aus Ternera-Kompositproben bei einer Mahlgröße von 125 µm.

Testarbeiten bestätigen die ausgezeichneten Rückgewinnungen aus früheren Programmen.

Schwerkraftgewinnbares Gold über alle Erzgehaltsbereiche hinweg konstant bei 41 %.

Testarbeiten erfolgreich abgeschlossen mit Bittern-Abwasser aus der Entsalzungsanlage Aguascap Totoralillo.

Sehr niedriger Reagenzienverbrauch, mit Zyanid <0,2 kg/t und Kalk 8 kg/t.

Zerkleinerungstestarbeiten ergaben einen durchschnittlichen Bond Work Index von 20,9 kWh/t.

Ergebnisse werden unmittelbar das Design der Aufbereitungsanlage und die Eingaben für die Vor-Machbarkeitsstudie unterstützen.

Kommentar von Tesoro-Geschäftsführer Zeff Reeves:

„Diese metallurgischen Ergebnisse sind ein wichtiger Meilenstein beim Fortschritt der Goldlagerstätte Ternera. Sie bestätigen, dass Goldrückgewinnungen von über 95 % durch ein einfaches, gut verstandenes und kostengünstiges CIP-Verfahren erreicht werden können. Besonders wichtig ist, dass diese Leistung in allen Erzgehaltsbereichen konstant ist und mit extrem niedrigem Reagenzienverbrauch erzielt wurde – sogar unter Verwendung von Solewasser aus der nahegelegenen Entsalzungsanlage Totoralillo. Diese Ergebnisse geben uns großes Vertrauen in die Robustheit des aktuellen Fließschemas von Ternera und werden in das Anlagendesign im Rahmen zukünftiger Vor-Machbarkeitsstudien einfließen, die in den kommenden Monaten beginnen sollen.“