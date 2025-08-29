    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    Eintracht Frankfurt – Königsklasse trifft Champions-Trading

    Wenn in Frankfurt die Flutlichter angehen, ist nicht nur Fußball-Bühne, sondern auch Finanzplatz-Feeling. Das passt: RoboMarkets begleitet Eintracht Frankfurt seit 2022 als Partner.

    Der Broker hinter dem Adler

    RoboMarkets Deutschland ist ein in Frankfurt ansässiger Broker, der sich nunmehr auf den Handel mit Aktien und ETFs konzentriert. Kunden stehen modernste Technologien und 24/7-Support zur Verfügung. 

    Für den Handel steht u. a. die hauseigene R StocksTrader-Plattform bereit (Web & App), Marktdaten-Tools und einem einfachen Strategiebaukasten. Der Einstieg ist – je nach Kontomodell – ab rund 100 EUR möglich. Hier können Sie ein Konto in wenigen Minuten eröffnen. 

    Neue CL-Saison: Große Namen, große Bühne

    Nach 2022/23 geben die Hessen erneut ihre Visitenkarte in der Königsklasse ab – mit reizvollen Gegnern und Reisegeschichten:

    Auswärts geht’s nach

    • Spanien: FC Barcelona, Atlético Madrid

    • Italien: SSC Neapel

    • Aserbaidschan: Qarabağ FK

    Im Stadtwald schlagen auf:

    • Liverpool FC, Atalanta, Tottenham Hotspur, Galatasaray

    Ausblick

    Sportlich warten ganz große Namen. Eintracht Frankfurt kann dabei eigentlich nur gewinnen und wieder einmal seine Visitenkarte in Europa verteilen…





    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
