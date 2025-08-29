Schaeffler Aktie heute im Plus (5,8050€) - 29.08.2025

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Schaeffler Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +38,32 %.

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Schaeffler Aktie. Mit einer Performance von +3,25 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,31 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,42 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +35,84 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,54 % geändert.

Schaeffler Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,31 % 1 Monat +13,42 % 3 Monate +38,32 % 1 Jahr +23,61 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Schaeffler Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Schaeffler Aktie, die als unterbewertet gilt. Analysten haben begonnen, die Aktie neu zu bewerten, was zu einem Anstieg geführt hat. Nutzer betonen die langfristigen Perspektiven des Unternehmens, insbesondere in der E-Mobilität. Trotz Bedenken über mögliche negative Nachrichten aus der Branche bleibt die Stimmung optimistisch, dass Schaeffler als Gewinner der Automobilwende hervorgehen wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Schaeffler eingestellt.

Informationen zur Schaeffler Aktie

Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,50 Mrd.EUR wert.

Schaeffler Aktie jetzt kaufen?

Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.