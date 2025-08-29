    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchaeffler AktievorwärtsNachrichten zu Schaeffler

    Besonders beachtet!

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schaeffler Aktie heute im Plus (5,8050€) - 29.08.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Schaeffler Aktie bisher um +3,25 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Schaeffler Aktie.

    Besonders beachtet! - Schaeffler Aktie heute im Plus (5,8050€) - 29.08.2025
    Foto: mirkomedia - 48191602

    Schaeffler Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.08.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Schaeffler Aktie. Mit einer Performance von +3,25 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Schaeffler Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +38,32 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Schaeffler!
    Short
    6,19€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 14,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    5,42€
    Basispreis
    0,47
    Ask
    × 13,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,31 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,42 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +35,84 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,54 % geändert.

    Schaeffler Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,31 %
    1 Monat +13,42 %
    3 Monate +38,32 %
    1 Jahr +23,61 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Schaeffler Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Schaeffler Aktie, die als unterbewertet gilt. Analysten haben begonnen, die Aktie neu zu bewerten, was zu einem Anstieg geführt hat. Nutzer betonen die langfristigen Perspektiven des Unternehmens, insbesondere in der E-Mobilität. Trotz Bedenken über mögliche negative Nachrichten aus der Branche bleibt die Stimmung optimistisch, dass Schaeffler als Gewinner der Automobilwende hervorgehen wird.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Schaeffler eingestellt.

    Zur Schaeffler Diskussion

    Informationen zur Schaeffler Aktie

    Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,50 Mrd.EUR wert.

    Schaeffler Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Schaeffler

    +3,64 %
    +14,65 %
    +13,31 %
    +36,24 %
    +24,04 %
    +11,35 %
    +0,70 %
    -58,32 %
    ISIN:DE000SHA0100WKN:SHA010



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Schaeffler Aktie heute im Plus (5,8050€) - 29.08.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Schaeffler Aktie bisher um +3,25 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Schaeffler Aktie.