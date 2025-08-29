DEAG Anleihe 8%: Starkes H1 2025, Jahresziele bestätigt
DEAG startet 2025 mit einem Umsatzplus von 17,1 % und über 6,9 Millionen verkauften Tickets. Zahlreiche Konzerte und Events mit über 200.000 Besuchern stehen noch bevor. CEO Detlef Kornett zeigt sich zufrieden und sieht DEAG auf einem nachhaltigen Wachstumskurs.
Foto: gaborsieto - stock.adobe.com
- DEAG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatzanstieg von 17,1 % auf 155,4 Mio. Euro und ein EBITDA, das sich auf 6,6 Mio. Euro mehr als verdoppelt hat.
- Über 6,9 Millionen Tickets wurden bereits für 2025 verkauft, was einem Zuwachs von 19 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Die DEAG plant, im Gesamtjahr 2025 insgesamt 12 Millionen Tickets zu verkaufen, nach über 11 Millionen im Jahr 2024.
- Die positive Geschäftsentwicklung wird durch eine Vielzahl erfolgreicher Veranstaltungen, darunter Konzerte von Künstlern wie Ed Sheeran und Iron Maiden, unterstützt.
- Im zweiten Halbjahr 2025 sind zahlreiche weitere Veranstaltungen und Konzerte mit über 200.000 erwarteten Besuchern geplant, darunter Auftritte von Simply Red und Hans Zimmer.
- Detlef Kornett, CEO der DEAG, äußerte sich zufrieden über die Entwicklung und betonte die starke Positionierung im Live-Entertainment-Bereich sowie die strategischen Weichenstellungen für nachhaltiges Wachstum.
