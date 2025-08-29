Hisense führt den globalen Markt für Großbildfernseher an und ist Vorreiter bei RGB-MiniLED der nächsten Generation im Vorfeld der IFA 2025
Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, eine führende globale Marke für
Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, baut seine Führungsposition im
Bereich der Premium-Display-Technologie weiter aus. Laut den neuesten
Halbjahresdaten von Omdia belegte Hisense im ersten Halbjahr 2025 weltweit den
ersten Platz bei den Auslieferungen von Fernsehern mit einer Bildschirmdiagonale
von 100 Zoll und mehr und erreichte einen beeindruckenden weltweiten Marktanteil
von 58,0 %. Dieser Meilenstein unterstreicht die langfristigen Investitionen von
Hisense in Innovationen im Bereich Großbildschirme und seine zentrale Rolle bei
der Gestaltung der Zukunft des Home Entertainment.
Als Innovator an der Spitze der Display-Technologie bereitet sich Hisense darauf
vor, sein nächstes Kapitel zu enthüllen - RGB-MiniLED. Aufbauend auf jahrelanger
Forschungs- und Entwicklungsarbeit liefert diese bahnbrechende Technologie
reinere Farben, ultrahohe Helligkeit und präzisen Kontrast und erreicht eine
100-prozentige Abdeckung des BT.2020-Farbraums für wirklich naturgetreue Bilder.
Hisense gilt als Urheber der RGB-MiniLED-Technologie und setzt mit weltweiten
Premieren wie dem 116-Zoll-RGB-MiniLED-Fernseher, dem größten seiner Art,
weiterhin Maßstäbe in der Branche. Damit bietet das Unternehmen seinem Publikum
ein bisher unerreichtes Maß an Größe und Kinoerlebnis. Über die technische
Leistung hinaus wurde RGB-MiniLED entwickelt, um den Nutzern ein realistischeres
Erlebnis zu bieten und jeden Moment zum Anschauen zu einem emotional fesselnden
Erlebnis zu machen.
Diese Innovationen werden auf der IFA 2025 in Berlin im Mittelpunkt stehen.
Hisense veranstaltet am 5. September 2025 von 11 bis 12 Uhr auf der IFA
Innovation Stage im City Cube Berlin (Untergeschoss) eine Medienveranstaltung
unter dem Motto "Own the Moment". Bei dieser Veranstaltung wird Hisense seine
neuesten Durchbrüche in den Bereichen Display-Technologie und KI-gestützte
Haushaltsgeräte vorstellen und eine ganzheitliche Vision für die Zukunft des
vernetzten und intelligenten Wohnens präsentieren.
Besucher können vom 5. bis 9. September (9:30 bis 18:00 Uhr) in Halle 23a der
Messe Berlin das gesamte Portfolio an hochwertigen Bildschirm- und
Smart-Home-Lösungen von Hisense erleben.
Mit seinem kontinuierlichen Engagement für Innovation und Kundenerfahrung möchte
Hisense ein globales Publikum dazu inspirieren, neue Möglichkeiten zu nutzen und
selbstbewusst den Moment zu genießen.
Informationen zu Hisense
Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer
bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160
Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen
Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen
spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der
Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr (2023 bis 1.
Halbjahr 2025). Als erster offizieller Partner des FIFA Club World Cup 2025(TM)
engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten
Publikum in Kontakt zu treten.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2757904/Hisense_Tops_Global_Large_Screen
_TV_Market.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-fuhrt-de
n-globalen-markt-fur-groWbildfernseher-an-und-ist-vorreiter-bei-rgb-miniled-der-
nachsten-generation-im-vorfeld-der-ifa-2025-302539273.html
Pressekontakt:
Hisense PR: press.global@hisense.com; Agentur:Ruder Finn Thunder:
Izzie.Zhang@rfcomms.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/77572/6106631
OTS: Hisense Group
