Hisense führt den globalen Markt für Großbildfernseher an und ist Vorreiter bei RGB-MiniLED der nächsten Generation im Vorfeld der IFA 2025

    Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, eine führende globale Marke für
    Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, baut seine Führungsposition im
    Bereich der Premium-Display-Technologie weiter aus. Laut den neuesten
    Halbjahresdaten von Omdia belegte Hisense im ersten Halbjahr 2025 weltweit den
    ersten Platz bei den Auslieferungen von Fernsehern mit einer Bildschirmdiagonale
    von 100 Zoll und mehr und erreichte einen beeindruckenden weltweiten Marktanteil
    von 58,0 %. Dieser Meilenstein unterstreicht die langfristigen Investitionen von
    Hisense in Innovationen im Bereich Großbildschirme und seine zentrale Rolle bei
    der Gestaltung der Zukunft des Home Entertainment.

    Als Innovator an der Spitze der Display-Technologie bereitet sich Hisense darauf
    vor, sein nächstes Kapitel zu enthüllen - RGB-MiniLED. Aufbauend auf jahrelanger
    Forschungs- und Entwicklungsarbeit liefert diese bahnbrechende Technologie
    reinere Farben, ultrahohe Helligkeit und präzisen Kontrast und erreicht eine
    100-prozentige Abdeckung des BT.2020-Farbraums für wirklich naturgetreue Bilder.
    Hisense gilt als Urheber der RGB-MiniLED-Technologie und setzt mit weltweiten
    Premieren wie dem 116-Zoll-RGB-MiniLED-Fernseher, dem größten seiner Art,
    weiterhin Maßstäbe in der Branche. Damit bietet das Unternehmen seinem Publikum
    ein bisher unerreichtes Maß an Größe und Kinoerlebnis. Über die technische
    Leistung hinaus wurde RGB-MiniLED entwickelt, um den Nutzern ein realistischeres
    Erlebnis zu bieten und jeden Moment zum Anschauen zu einem emotional fesselnden
    Erlebnis zu machen.

    Diese Innovationen werden auf der IFA 2025 in Berlin im Mittelpunkt stehen.
    Hisense veranstaltet am 5. September 2025 von 11 bis 12 Uhr auf der IFA
    Innovation Stage im City Cube Berlin (Untergeschoss) eine Medienveranstaltung
    unter dem Motto "Own the Moment". Bei dieser Veranstaltung wird Hisense seine
    neuesten Durchbrüche in den Bereichen Display-Technologie und KI-gestützte
    Haushaltsgeräte vorstellen und eine ganzheitliche Vision für die Zukunft des
    vernetzten und intelligenten Wohnens präsentieren.

    Besucher können vom 5. bis 9. September (9:30 bis 18:00 Uhr) in Halle 23a der
    Messe Berlin das gesamte Portfolio an hochwertigen Bildschirm- und
    Smart-Home-Lösungen von Hisense erleben.

    Mit seinem kontinuierlichen Engagement für Innovation und Kundenerfahrung möchte
    Hisense ein globales Publikum dazu inspirieren, neue Möglichkeiten zu nutzen und
    selbstbewusst den Moment zu genießen.

    Informationen zu Hisense

    Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer
    bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160
    Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen
    Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen
    spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der
    Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr (2023 bis 1.
    Halbjahr 2025). Als erster offizieller Partner des FIFA Club World Cup 2025(TM)
    engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten
    Publikum in Kontakt zu treten.

