Hisense führt den globalen Markt für Großbildfernseher an und ist Vorreiter bei RGB-MiniLED der nächsten Generation im Vorfeld der IFA 2025

Qingdao, China - Hisense, eine führende globale Marke für

Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, baut seine Führungsposition im

Bereich der Premium-Display-Technologie weiter aus. Laut den neuesten

Halbjahresdaten von Omdia belegte Hisense im ersten Halbjahr 2025 weltweit den

ersten Platz bei den Auslieferungen von Fernsehern mit einer Bildschirmdiagonale

von 100 Zoll und mehr und erreichte einen beeindruckenden weltweiten Marktanteil

von 58,0 %. Dieser Meilenstein unterstreicht die langfristigen Investitionen von

Hisense in Innovationen im Bereich Großbildschirme und seine zentrale Rolle bei

der Gestaltung der Zukunft des Home Entertainment.



Als Innovator an der Spitze der Display-Technologie bereitet sich Hisense darauf

vor, sein nächstes Kapitel zu enthüllen - RGB-MiniLED. Aufbauend auf jahrelanger

Forschungs- und Entwicklungsarbeit liefert diese bahnbrechende Technologie

reinere Farben, ultrahohe Helligkeit und präzisen Kontrast und erreicht eine

100-prozentige Abdeckung des BT.2020-Farbraums für wirklich naturgetreue Bilder.

Hisense gilt als Urheber der RGB-MiniLED-Technologie und setzt mit weltweiten

Premieren wie dem 116-Zoll-RGB-MiniLED-Fernseher, dem größten seiner Art,

weiterhin Maßstäbe in der Branche. Damit bietet das Unternehmen seinem Publikum

ein bisher unerreichtes Maß an Größe und Kinoerlebnis. Über die technische

Leistung hinaus wurde RGB-MiniLED entwickelt, um den Nutzern ein realistischeres

Erlebnis zu bieten und jeden Moment zum Anschauen zu einem emotional fesselnden

Erlebnis zu machen.





Diese Innovationen werden auf der IFA 2025 in Berlin im Mittelpunkt stehen.

Hisense veranstaltet am 5. September 2025 von 11 bis 12 Uhr auf der IFA

Innovation Stage im City Cube Berlin (Untergeschoss) eine Medienveranstaltung

unter dem Motto "Own the Moment". Bei dieser Veranstaltung wird Hisense seine

neuesten Durchbrüche in den Bereichen Display-Technologie und KI-gestützte

Haushaltsgeräte vorstellen und eine ganzheitliche Vision für die Zukunft des

vernetzten und intelligenten Wohnens präsentieren.



Besucher können vom 5. bis 9. September (9:30 bis 18:00 Uhr) in Halle 23a der

Messe Berlin das gesamte Portfolio an hochwertigen Bildschirm- und

Smart-Home-Lösungen von Hisense erleben.



Mit seinem kontinuierlichen Engagement für Innovation und Kundenerfahrung möchte

Hisense ein globales Publikum dazu inspirieren, neue Möglichkeiten zu nutzen und

selbstbewusst den Moment zu genießen.



Informationen zu Hisense



Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer

bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160

Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen

Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen

spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der

Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr (2023 bis 1.

Halbjahr 2025). Als erster offizieller Partner des FIFA Club World Cup 2025(TM)

engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten

Publikum in Kontakt zu treten.



