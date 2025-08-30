Welche Roboter-Aktien jetzt den nächsten Boom lostreten könnten

An der Spitze der Wertschöpfungskette sieht der Experte Nvidia. Mit der Jetson-Plattform für Edge-Computing und der Simulationsumgebung Isaac Sim habe der Konzern eine Schlüsselrolle inne. Wickstrand-Iversen betonte, dass Nvidia mit dieser Technologie einen Standard setze, an den sich Hardwarehersteller, Softwareanbieter und Integratoren langfristig binden.

"Die Branche befindet sich in einer Beschleunigungsphase – vergleichbar mit der Mobilisierung der Dampfmaschine im 19. Jahrhundert", sagte er. Heute bestehe diese Mobilisierung darin, Sprachmodelle und KI-Software in humanoide Plattformen zu integrieren, die physisch in der Welt agieren.

"Mit steigenden Stückzahlen bei autonomen Systemen könnten Lizenz- und Serviceumsätze zur margenstärksten Komponente werden", erklärte er.

Tesla verfolgt nach seiner Einschätzung eine Doppelstrategie. Zum einen entwickle der Konzern mit dem humanoiden Roboter Optimus ein eigenes Produkt, zum anderen setze er die Technologie zunächst in den eigenen Fabriken ein. Das ermögliche reale Tests und die Sammlung von Daten. Sollte die Technik in größerem Maßstab funktionieren, könne Tesla neben dem Fahrzeuggeschäft auch in der industriellen Automatisierung eine Rolle spielen.

Amazon sei längst mehr als nur ein E-Commerce- und Cloudkonzern. Mit Lagerrobotern, autonomen Förderfahrzeugen und Drohnen habe der Konzern eine vertikal integrierte Lieferkette geschaffen. Die jüngste Ausweitung von Prime-Same-Day-Lieferungen auf über 4.000 Städte und Gemeinden belege den Vorsprung.

Spannend sei auch das US-Startup Figure. Dessen humanoider Roboter Figure 02 kombiniere eigene Hardware mit Sprachmodellen und Computer Vision. Mit Investoren wie Microsoft und Jeff Bezos sei die Finanzierung gesichert.

"Gelingt der Produktivitätsnachweis, könnten die Markteintrittsbarrieren für Wettbewerber enorm sein", sagte Wickstrand-Iversen.

Europa setze auf Firmen wie Neura und 1X. Neura entwickle mit MAiRA einen modularen Roboter mit offener Architektur für mehr Sicherheit und Interoperabilität. 1X wolle mit humanoiden Robotern im Preisbereich eines Mittelklassewagens in den Massenmarkt vordringen. Nach einer Finanzierungsrunde über 100 Millionen US-Dollar mit Investoren wie OpenAI und EQT Ventures sei die Basis gelegt.

Aus China dränge Unitree mit einer aggressiven Preisstrategie in den Markt. Modelle wie H1 und G1 kosten ab 16.000 US-Dollar und erreichen eine Geschwindigkeit von 3,3 Metern pro Sekunde. Die Plattformen böten beeindruckende Spezifikationen, doch die praktische Einsatzfähigkeit bleibe fraglich.

Boston Dynamics habe sich von einem reinen Forschungslabor zu einem Anbieter kommerzieller Systeme entwickelt. Roboter wie Spot oder Atlas würden bereits in Nischen wie Sicherheit und Inspektion genutzt. Hohe Kosten und begrenzte Stückzahlen machten das Geschäft jedoch zu einer Wette auf spezialisierte Märkte.

SoftBank spiele als Investor und Anbieter eine Doppelrolle. Mit Produkten wie Pepper und Whiz sei der Konzern operativ aktiv, zugleich halte er Beteiligungen an Schlüsselunternehmen. Damit könne SoftBank mehrfach vom Markthochlauf profitieren.

Für Anleger liege die Herausforderung darin, zwischen Plattform- und Nischenanbietern zu unterscheiden. Unternehmen wie Nvidia, Tesla oder Figure könnten im Erfolgsfall skalierbare Serviceerlöse erzielen, ähnlich wie Ökosysteme im Smartphone-Markt. Anbieter wie Boston Dynamics hingegen würden stabile Margen in Nischen sichern. Laut Prognosen soll der Markt in den kommenden Jahren zweistellig wachsen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



