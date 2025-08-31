Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 28-2025

- Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Namen von Axo Copper + Discovery Silver + Endeavour Silver + Fortuna Mining + Fury Gold Mines + GoldRoyalty + Green Bridge Metals + IsoEnergy + Mogotes Metals + OR Royalties +Osisko Development + Sibanye-Stillwater + Uranium Energy + Uranium Royalty, Unternehmen, mit denen die Swiss Resource Capital AG (SRC) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: Swiss Resource Capital AG · Autor(in): Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 31.08.2025, 07:00, Europe/Berlin

Geschätzte Leserschaft,

Jackson Hole steht an und die Welt hält mal wieder den Atem an. Kommt die Zinssenkung in den USA? Was sagt Powell? Schießt Trump wieder dagegen? Eines ist gewiss: Die Inflation wird mit voller Wucht in den USA zurück kommen. Man wird es erst in den Statistiken sehen wenn es zu spät ist... Oder wenn Trump dann den Statistikchef feuert weil es ihm nicht passt wie bei den Arbeitsmarktzahlen. Lassen Sie sich nicht vom Medienspektakel blenden und zu kurzfristigen Aktionen hinreißen. Mit Gold, dem Schweizer Franken und stabilen Dividendenaktien und guten produzierenden Minenunternehmen kommt man sehr gut durch diese turbulenten Zeiten! Achten Sie auch bei Rohstoffproduzenten auf einen stetigen Cashflow und diversifizieren Sie Ihr Portfolio global.

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Jochen Staiger und das SRC-Team

Rohstoffmesse München am 3. + 4. Oktober 2025

Am 3. und 4. Oktober 2025 trifft sich in München die Elite der Edelmetall- und Rohstoffwelt!

Über 100 Unternehmen, Top-Speaker und brandheiße Markt-Insights erwarten dich.

Wer jetzt nicht kommt, verpasst die Trends von morgen – und die Chancen von heute.

Sichere dir deinen Platz, bevor andere das Gold wegschnappen!

Rohstoffmesse München – Eintritt frei, Wissen unbezahlbar.

Kostenlose Anmeldung und Infos unter https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie der Woche

Endeavour Silver vermeldet erfolgreichen Hochlauf der Verarbeitungsanlage in der neuen Groß-Mine Terronera

Im Juli wurden in Terronera insgesamt 57.080 Tonnen verarbeitet, was einem Durchschnitt von 1.841 Tonnen pro Tag (tpd) entspricht. Seit dem 16. Juli liegen die Silber- und Goldausbeuten bei durchschnittlich 71 % bzw. 67 %, wobei Material mit einem geringeren Gehalt verarbeitet wurde. Die Verarbeitung von höhergradigem Material ist in Kürze geplant, während die Optimierungsbemühungen fortgesetzt werden.

News: Endeavour Silver meldet erfolgreichen Hochlauf der Terronera-Mine mit durchschnittlich über 1.800 Tonnen pro Tag im Juli

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Discovery Silver fördert mehr als 50.000 Unzen Gold

50.552 Unzen wurden vom 16. April bis zum 30. Juni gefördert. Die Gesamtkosten beliefen sich auf durchschnittlich 2.123 $ pro verkaufter Unze gegenüber einem durchschnittlichen realisierten Goldpreis von 3.337 $ pro Unze.

News: Dicovery Meldet für das zweite Quartal 2025 eine Goldproduktion v on 50.552 Unzen und einen freien Cashflow von 27,3 Millionen Dollar1

Fortuna Mining mit Rekord-EBITDA-Marge

Fortuna Mining verzeichnete im zweiten Quartal 2025 eine Rekord-EBITDA-Marge von 55%. Das Unternehmen hat 75.950 Unzen Goldäquivalent geliefert und liegt damit weiterhin auf Kurs, um die Jahresproduktionsprognose zu erreichen.

News: Fortuna gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 bekannt

Fortuna Mining vor Fertigstellung der PEA für Diamba Sud

Die vorläufige wirtschaftliche Analyse (PEA) läuft, die Fertigstellung wird für das vierte Quartal 2025 angestrebt. Zudem konnten die Ressourcen um bis zu 93% gesteigert werden.

News: Fortuna treibt das Goldprojekt Diamba Sud (Senegal) mit aktualisierten Mineralressourcen und geplanten PEA-Abschluss im 4. Quartal 2025 weiter voran

Fury Gold Mines vermeldet starke Goldfunde

Wie das Unternehmen bekanntgab, stieß man auf dem Goldprojekt Sakami im Eeyou Istchee James Bay Territory im Norden von Quebec unter anderem auf 41,5 Meter mit 1,23 g/t Gold.

News: Fury durchteuft 41,5 Meter mit 1,23 g/t Gold auf dem Goldprojekt Sakami in Quebec

IsoEnergy stößt auf hochkarätige Uranmineralisierung

Erste Untersuchungsergebnisse aus den ersten beiden Entdeckungsbohrlöchern, die in der Nova-Entdeckung abgeschlossen wurden, erbrachten unter anderem 0,3 Meter mit 5,4 % U₃O₈.

News: IsoEnergy und Purepoint melden bis zu 5,4 % U₃O₈ aus Erstbohrungen der Nova-Entdeckung im Dorado-Joint-Venture

Mogotes Metals stößt auf großflächige Anomalien

Wie das Unternehmen mitteilte, hat die integrierte Auswertung der geophysikalischen IP/MT-Daten aus den Jahren 2025 und 2023 ein überzeugendes 3D-Geophysikmodell hervorgebracht, das eine Reihe vielversprechender großflächiger Anomalien innerhalb des Projekts Filo Sur umreißt.

News: Vicuña: 3D-geophysikalisches Modell umreißt großflächige Anomalien im Zielgebiet Los Mogotes neben Filo Del Sol

OR Royalties erreicht eine Cash-Marge von knapp 96%

Wie das Unternehmen mitteilte, erreicht man im zweiten Quartal eine Cash-Marge von 57,8 Millionen US-Dollar oder 95,8%, bei einem Anstieg des Cashflows von 34%. Für das dritte Quartal wurde eine erneute Dividende bekanntgegeben.

News: OR Royalties veröffentlicht Ergebnisse für das zweite Quartal 2025

Uranium Energys Sweetwater Projekt fällt unter beschleunigtes Genehmigungsverfahren

Uranium Energy verkündete jüngst, dass für sein Sweetwater Uranium Complex im Rahmen der Umsetzung der Executive Order von Präsident Trump vom 20. März 2025, die Genehmigungen für zu beschleunigen sind.

News: Uranium Energy´s Sweetwater Projekt wurde von der US-Regierung für ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren ausgewählt, um die In-situ-Förderkapazitäten zu erweitern und damit die größte Dual-Feed-Urananlage in den USA zu schaffen.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien