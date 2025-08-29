SoFi Technologies im Fokus: Netzwerkeffekte und Skalierungspotenzial treiben Margen und Gewinne kräftig an - und den Kurs...

SoFi Technologies , ein schnell wachsendes amerikanisches FinTech- Unternehmen für persönliche Finanzen, das Verbrauchern eine Reihe von Finanzprodukten direkt über seine App und Website anbietet. In diesem Kurzportrait geht es um, ein





Nach der Aufnahme der Börsennotierung via SPAC-Merger notierte die Aktie am 1. Juni 2021 um die 25 USD und konnte dieses Niveau später kaum überschreiten. Der Technologie- und FinTech-Abverkauf ab Ende 2021 hat den Kurs bis an die Schmerzgrenze von 4 USD gedrückt, doch nach einer längeren Konsolidierungsphase konnte er sich aber wieder berappeln und markierte zuletzt sogar ein neues Allzeithoch. Das Ganze wird durch eine rasante fundamentale Entwicklung untermauert, die noch immer (mehr) an Fahrt gewinnt...



