    Bitcoin-Kurs aktuell

    Bitcoin im Minus: Wo geht die Reise hin? Alle aktuellen Kursentwicklungen! - 29.08.25

    Bitcoin im Minus: Wo geht die Reise hin? Alle aktuellen Kursentwicklungen! - 29.08.25
    Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance

    Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -2,18 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 112.646,73USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -3,62 %. XRP/USD änderte sich um -3,02 %. Solana SOL/USD änderte sich um -3,19 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -5,00 %, ETH/USD um -8,56 %, SOL/USD um +1,01 % und XRP/USD änderte sich um -6,00 %.

    Bitcoin

    -1,10 %
    -2,16 %
    -6,77 %
    +2,08 %
    +1.281,87 %

    ETH / USD

    -1,41 %
    +3,21 %
    +14,95 %
    +62,58 %
    +2.127,04 %

    XRP / USD

    -2,23 %
    -6,85 %
    -8,50 %
    +27,51 %
    +1.321,79 %

    SOL / USD

    -0,89 %
    +15,37 %
    +13,58 %
    +24,76 %
    +22.320,09 %




