Bitcoin im Minus: Wo geht die Reise hin? Alle aktuellen Kursentwicklungen! - 29.08.25

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -2,18 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 112.646,73USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -3,62 %. XRP/USD änderte sich um -3,02 %. Solana SOL/USD änderte sich um -3,19 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -5,00 %, ETH/USD um -8,56 %, SOL/USD um +1,01 % und XRP/USD änderte sich um -6,00 %.