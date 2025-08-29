Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin im Minus: Wo geht die Reise hin? Alle aktuellen Kursentwicklungen! - 29.08.25
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -2,18 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 112.646,73USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -3,62 %. XRP/USD änderte sich um -3,02 %. Solana SOL/USD änderte sich um -3,19 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -5,00 %, ETH/USD um -8,56 %, SOL/USD um +1,01 % und XRP/USD änderte sich um -6,00 %.
-1,10 %
-2,16 %
-6,77 %
+2,08 %
+1.281,87 %
-1,41 %
+3,21 %
+14,95 %
+62,58 %
+2.127,04 %
-2,23 %
-6,85 %
-8,50 %
+27,51 %
+1.321,79 %
-0,89 %
+15,37 %
+13,58 %
+24,76 %
+22.320,09 %
