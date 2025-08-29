Börsen Update Europa - 29.08. - FTSE Athex 20 stark +1,83 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.345,66 PKT und fällt um -0,06 %. Top-Werte: HENSOLDT +2,91 %, RENK Group +2,90 %, AUTO1 Group +2,37 % Flop-Werte: Nordex -2,66 %, TUI -2,53 %, AIXTRON -2,23 %

Der DAX bewegt sich bei 23.995,36 PKT und fällt um -0,23 %. Top-Werte: Rheinmetall +3,73 %, Siemens +1,14 %, Fresenius Medical Care +0,89 % Flop-Werte: Infineon Technologies -2,35 %, Deutsche Bank -1,90 %, Porsche AG -1,36 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht bei 3.717,65 PKT und verliert bisher -0,70 %.

Top-Werte: HENSOLDT +2,91 %, Sartorius Vz. +0,80 %, Nagarro +0,78 %

Flop-Werte: Nordex -2,66 %, SILTRONIC AG -2,56 %, Eckert & Ziegler -2,38 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.378,13 PKT und fällt um -0,37 %.

Top-Werte: Rheinmetall +3,73 %, Siemens +1,14 %, TotalEnergies +0,57 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -2,35 %, Banco Santander -1,95 %, Wolters Kluwer -1,79 %

Der ATX steht bei 4.649,20 PKT und verliert bisher -0,53 %.

Top-Werte: Immofinanz +2,17 %, EVN +0,98 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,90 %

Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -1,97 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,91 %, Lenzing -0,84 %

Der SMI steht aktuell (14:00:03) bei 12.217,61 PKT und fällt um -0,08 %.

Top-Werte: Sonova Holding +1,56 %, Swisscom +0,73 %, Nestle +0,58 %

Flop-Werte: Swiss Life Holding -1,82 %, Kuehne + Nagel International -0,89 %, Roche Holding -0,68 %

Der CAC 40 steht bei 7.740,74 PKT und verliert bisher -0,36 %.

Top-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +0,72 %, TotalEnergies +0,57 %, Airbus +0,51 %

Flop-Werte: Teleperformance -1,94 %, ENGIE -1,77 %, Pernod Ricard -1,63 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.632,60 PKT und fällt um -0,45 %.

Top-Werte: Essity Registered (B) +1,05 %, Tele2 (B) +0,72 %, Getinge (B) +0,66 %

Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,01 %, Nordea Bank Abp -0,97 %, Sandvik -0,89 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.010,00 PKT und steigt um +1,83 %.

Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +3,54 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,82 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,81 %

Flop-Werte: Viohalco -2,05 %, Coca-Cola HBC -0,80 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,70 %