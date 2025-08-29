Börsen Update
Börsen Update Europa - 29.08. - FTSE Athex 20 stark +1,83 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 23.995,36 PKT und fällt um -0,23 %.
Top-Werte: Rheinmetall +3,73 %, Siemens +1,14 %, Fresenius Medical Care +0,89 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -2,35 %, Deutsche Bank -1,90 %, Porsche AG -1,36 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.345,66 PKT und fällt um -0,06 %.
Top-Werte: HENSOLDT +2,91 %, RENK Group +2,90 %, AUTO1 Group +2,37 %
Flop-Werte: Nordex -2,66 %, TUI -2,53 %, AIXTRON -2,23 %
Der TecDAX steht bei 3.717,65 PKT und verliert bisher -0,70 %.
Top-Werte: HENSOLDT +2,91 %, Sartorius Vz. +0,80 %, Nagarro +0,78 %
Flop-Werte: Nordex -2,66 %, SILTRONIC AG -2,56 %, Eckert & Ziegler -2,38 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.378,13 PKT und fällt um -0,37 %.
Top-Werte: Rheinmetall +3,73 %, Siemens +1,14 %, TotalEnergies +0,57 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -2,35 %, Banco Santander -1,95 %, Wolters Kluwer -1,79 %
Der ATX steht bei 4.649,20 PKT und verliert bisher -0,53 %.
Top-Werte: Immofinanz +2,17 %, EVN +0,98 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,90 %
Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -1,97 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,91 %, Lenzing -0,84 %
Der SMI steht aktuell (14:00:03) bei 12.217,61 PKT und fällt um -0,08 %.
Top-Werte: Sonova Holding +1,56 %, Swisscom +0,73 %, Nestle +0,58 %
Flop-Werte: Swiss Life Holding -1,82 %, Kuehne + Nagel International -0,89 %, Roche Holding -0,68 %
Der CAC 40 steht bei 7.740,74 PKT und verliert bisher -0,36 %.
Top-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +0,72 %, TotalEnergies +0,57 %, Airbus +0,51 %
Flop-Werte: Teleperformance -1,94 %, ENGIE -1,77 %, Pernod Ricard -1,63 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.632,60 PKT und fällt um -0,45 %.
Top-Werte: Essity Registered (B) +1,05 %, Tele2 (B) +0,72 %, Getinge (B) +0,66 %
Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,01 %, Nordea Bank Abp -0,97 %, Sandvik -0,89 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.010,00 PKT und steigt um +1,83 %.
Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +3,54 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,82 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,81 %
Flop-Werte: Viohalco -2,05 %, Coca-Cola HBC -0,80 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,70 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.