    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Börsen Update

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsen Update Europa - 29.08. - FTSE Athex 20 stark +1,83 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsen Update - Börsen Update Europa - 29.08. - FTSE Athex 20 stark +1,83 %
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Der DAX bewegt sich bei 23.995,36 PKT und fällt um -0,23 %.
    Top-Werte: Rheinmetall +3,73 %, Siemens +1,14 %, Fresenius Medical Care +0,89 %
    Flop-Werte: Infineon Technologies -2,35 %, Deutsche Bank -1,90 %, Porsche AG -1,36 %

    Der MDAX bewegt sich bei 30.345,66 PKT und fällt um -0,06 %.
    Top-Werte: HENSOLDT +2,91 %, RENK Group +2,90 %, AUTO1 Group +2,37 %
    Flop-Werte: Nordex -2,66 %, TUI -2,53 %, AIXTRON -2,23 %

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.553,39€
    Basispreis
    15,84
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.520,00€
    Basispreis
    16,64
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der TecDAX steht bei 3.717,65 PKT und verliert bisher -0,70 %.
    Top-Werte: HENSOLDT +2,91 %, Sartorius Vz. +0,80 %, Nagarro +0,78 %
    Flop-Werte: Nordex -2,66 %, SILTRONIC AG -2,56 %, Eckert & Ziegler -2,38 %

    Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.378,13 PKT und fällt um -0,37 %.
    Top-Werte: Rheinmetall +3,73 %, Siemens +1,14 %, TotalEnergies +0,57 %
    Flop-Werte: Infineon Technologies -2,35 %, Banco Santander -1,95 %, Wolters Kluwer -1,79 %

    Der ATX steht bei 4.649,20 PKT und verliert bisher -0,53 %.
    Top-Werte: Immofinanz +2,17 %, EVN +0,98 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,90 %
    Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -1,97 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,91 %, Lenzing -0,84 %

    Der SMI steht aktuell (14:00:03) bei 12.217,61 PKT und fällt um -0,08 %.
    Top-Werte: Sonova Holding +1,56 %, Swisscom +0,73 %, Nestle +0,58 %
    Flop-Werte: Swiss Life Holding -1,82 %, Kuehne + Nagel International -0,89 %, Roche Holding -0,68 %

    Der CAC 40 steht bei 7.740,74 PKT und verliert bisher -0,36 %.
    Top-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +0,72 %, TotalEnergies +0,57 %, Airbus +0,51 %
    Flop-Werte: Teleperformance -1,94 %, ENGIE -1,77 %, Pernod Ricard -1,63 %

    Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.632,60 PKT und fällt um -0,45 %.
    Top-Werte: Essity Registered (B) +1,05 %, Tele2 (B) +0,72 %, Getinge (B) +0,66 %
    Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,01 %, Nordea Bank Abp -0,97 %, Sandvik -0,89 %

    Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.010,00 PKT und steigt um +1,83 %.
    Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +3,54 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,82 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,81 %
    Flop-Werte: Viohalco -2,05 %, Coca-Cola HBC -0,80 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,70 %



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Update Börsen Update Europa - 29.08. - FTSE Athex 20 stark +1,83 % Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.