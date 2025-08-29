    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Kauf vollzogen

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    DERTOUR Group übernimmt gesamte Hotelplan Group, ausgenommen Interhome

    Köln/Frankfurt (ots) - Pauschal-, Städte- und Rundreisen von vtours erweitern
    Portfolio von DERTOUR Deutschland. Sabine Jordan-Glaab bleibt vtours CEO.

    Nachdem die zuständigen Wettbewerbsbehörden die Übernahme der Hotelplan Group
    durch die DERTOUR Group freigegeben haben, hat die DERTOUR Group den Kauf von
    vier der fünf Geschäftseinheiten der Hotelplan Group vollzogen. Dies umfasst den
    Bereich der Reisevermittlung und -veranstaltung in der Schweiz, Deutschland und
    Großbritannien. Ausgenommen ist die Ferienhausspezialistin Interhome, die von
    der HomeToGo Group übernommen wird. Damit gehören die beliebten und
    traditionsreichen Reisemarken der Hotelplan-Group ab sofort zum touristischen
    Verbund der DERTOUR Group. Die DERTOUR Group ist heute bereits mit über 180
    Unternehmen und rund 13.000 Mitarbeitenden in 16 Quellmärkten vertreten.

    "Der Zusammenschluss ist nach langen Monaten intensiver Vorbereitung nun
    rechtlich vollzogen. Wir danken allen beteiligten Teams, die mit viel Engagement
    daran gearbeitet haben, diesen Schritt möglich zu machen. Wir freuen uns sehr,
    die Kolleginnen und Kollegen der Hotelplan Group herzlich in der DERTOUR Group
    willkommen zu heißen. Gemeinsam werden wir nun als Team zusammenwachsen. Diese
    Phase gehen wir mit viel Energie und klarer Vision für weiteres profitables
    Wachstum an", sagt Christoph Debus, CEO DERTOUR Group. "Unser Fokus liegt auf
    den individuellen Bedürfnissen von Reisenden in den jeweiligen Märkten, die wir
    mit noch vielfältigeren Angeboten begeistern möchten. Gleichzeitig gilt unser
    Versprechen, dass wir den hohen Service nahtlos weiter gewährleisten. Als
    international renommierter Reiseanbieter und Tochterunternehmen der
    genossenschaftlich organisierten REWE Group stehen wir für hohe Verlässlichkeit,
    Exzellenz und Professionalität."

    "Die vtours Pauschal-, Städte- und Rundreisen werden das DERTOUR-Portfolio ab
    sofort erweitern und auch die Bandbreite an Angeboten für Vertriebspartner
    erhöhen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und
    Kollegen in Aschaffenburg, die als Pioniere in der dynamischen Paketierung
    bekannt sind", so Dr. Ingo Burmester, CEO Central Europe DERTOUR Group.

    Kontinuität für Gäste und Vertriebspartner

    Für Kundinnen und Kunden der Hotelplan Group hat der Vollzug der Übernahme
    keinerlei Auswirkungen: Die Angebote der beliebten Marken bleiben erhalten und
    werden zukünftig weiterentwickelt, alle gebuchten Reisen werden wie geplant
    durchgeführt und sämtliche Angebote sind für jeden gewünschten Reisetermin
    buchbar. Die Reisebüros in den jeweiligen Ländern werden weitergeführt. "Unser
    Bekenntnis zur persönlichen Beratung und dem Filialgeschäft steht", betont Dr.
    Seite 1 von 4 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Kauf vollzogen DERTOUR Group übernimmt gesamte Hotelplan Group, ausgenommen Interhome Pauschal-, Städte- und Rundreisen von vtours erweitern Portfolio von DERTOUR Deutschland. Sabine Jordan-Glaab bleibt vtours CEO. Nachdem die zuständigen Wettbewerbsbehörden die Übernahme der Hotelplan Group durch die DERTOUR Group freigegeben haben, …