Kauf vollzogen
DERTOUR Group übernimmt gesamte Hotelplan Group, ausgenommen Interhome
Köln/Frankfurt (ots) - Pauschal-, Städte- und Rundreisen von vtours erweitern
Portfolio von DERTOUR Deutschland. Sabine Jordan-Glaab bleibt vtours CEO.
Nachdem die zuständigen Wettbewerbsbehörden die Übernahme der Hotelplan Group
durch die DERTOUR Group freigegeben haben, hat die DERTOUR Group den Kauf von
vier der fünf Geschäftseinheiten der Hotelplan Group vollzogen. Dies umfasst den
Bereich der Reisevermittlung und -veranstaltung in der Schweiz, Deutschland und
Großbritannien. Ausgenommen ist die Ferienhausspezialistin Interhome, die von
der HomeToGo Group übernommen wird. Damit gehören die beliebten und
traditionsreichen Reisemarken der Hotelplan-Group ab sofort zum touristischen
Verbund der DERTOUR Group. Die DERTOUR Group ist heute bereits mit über 180
Unternehmen und rund 13.000 Mitarbeitenden in 16 Quellmärkten vertreten.
