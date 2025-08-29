DERTOUR Group übernimmt gesamte Hotelplan Group, ausgenommen Interhome

Köln/Frankfurt (ots) - Pauschal-, Städte- und Rundreisen von vtours erweitern

Portfolio von DERTOUR Deutschland. Sabine Jordan-Glaab bleibt vtours CEO.



Nachdem die zuständigen Wettbewerbsbehörden die Übernahme der Hotelplan Group

durch die DERTOUR Group freigegeben haben, hat die DERTOUR Group den Kauf von

vier der fünf Geschäftseinheiten der Hotelplan Group vollzogen. Dies umfasst den

Bereich der Reisevermittlung und -veranstaltung in der Schweiz, Deutschland und

Großbritannien. Ausgenommen ist die Ferienhausspezialistin Interhome, die von

der HomeToGo Group übernommen wird. Damit gehören die beliebten und

traditionsreichen Reisemarken der Hotelplan-Group ab sofort zum touristischen

Verbund der DERTOUR Group. Die DERTOUR Group ist heute bereits mit über 180

Unternehmen und rund 13.000 Mitarbeitenden in 16 Quellmärkten vertreten.





"Der Zusammenschluss ist nach langen Monaten intensiver Vorbereitung nunrechtlich vollzogen. Wir danken allen beteiligten Teams, die mit viel Engagementdaran gearbeitet haben, diesen Schritt möglich zu machen. Wir freuen uns sehr,die Kolleginnen und Kollegen der Hotelplan Group herzlich in der DERTOUR Groupwillkommen zu heißen. Gemeinsam werden wir nun als Team zusammenwachsen. DiesePhase gehen wir mit viel Energie und klarer Vision für weiteres profitablesWachstum an", sagt Christoph Debus, CEO DERTOUR Group. "Unser Fokus liegt aufden individuellen Bedürfnissen von Reisenden in den jeweiligen Märkten, die wirmit noch vielfältigeren Angeboten begeistern möchten. Gleichzeitig gilt unserVersprechen, dass wir den hohen Service nahtlos weiter gewährleisten. Alsinternational renommierter Reiseanbieter und Tochterunternehmen dergenossenschaftlich organisierten REWE Group stehen wir für hohe Verlässlichkeit,Exzellenz und Professionalität.""Die vtours Pauschal-, Städte- und Rundreisen werden das DERTOUR-Portfolio absofort erweitern und auch die Bandbreite an Angeboten für Vertriebspartnererhöhen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen undKollegen in Aschaffenburg, die als Pioniere in der dynamischen Paketierungbekannt sind", so Dr. Ingo Burmester, CEO Central Europe DERTOUR Group.Kontinuität für Gäste und VertriebspartnerFür Kundinnen und Kunden der Hotelplan Group hat der Vollzug der Übernahmekeinerlei Auswirkungen: Die Angebote der beliebten Marken bleiben erhalten undwerden zukünftig weiterentwickelt, alle gebuchten Reisen werden wie geplantdurchgeführt und sämtliche Angebote sind für jeden gewünschten Reiseterminbuchbar. Die Reisebüros in den jeweiligen Ländern werden weitergeführt. "UnserBekenntnis zur persönlichen Beratung und dem Filialgeschäft steht", betont Dr.