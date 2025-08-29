Besonders beachtet!
HENSOLDT Aktie gewinnt an Wert - 29.08.2025
Am 29.08.2025 ist die HENSOLDT Aktie, bisher, um +2,91 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.
HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.
HENSOLDT Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.08.2025
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von +2,91 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Trotz des heutigen Anstiegs mussten die HENSOLDT Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -2,54 % verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +4,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,32 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +154,48 % gewonnen.
Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,70 % geändert.
HENSOLDT Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,41 %
|1 Monat
|-4,32 %
|3 Monate
|-2,54 %
|1 Jahr
|+157,68 %
Informationen zur HENSOLDT Aktie
Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,20 Mrd.EUR wert.
Börsen Update Europa - 29.08. - FTSE Athex 20 stark +1,83 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Anlegervorsicht bremst Dax aus - Inflationsdaten im Blick
Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Freitag etwas auf die Bremse getreten. Geopolitische Unsicherheiten mit Blick auf den Ukraine-Krieg sowie die US-Zollpolitik belasten, während das Boom-Thema Künstliche Intelligenz zuletzt an Fahrt …
Rüstungstitel vor dem Wochenende gefragt
Die Aktien deutscher Rüstungsunternehmen haben am Freitag zu den Favoriten der Anleger gezählt. Für den Dax-Spitzenreiter Rheinmetall ging es um 2,7 Prozent bergauf, während Hensoldt und Renk mit Kursgewinnen von 2,9 und 2,7 Prozent die vorderen …
HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?
Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.