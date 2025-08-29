HENSOLDT Aktie gewinnt an Wert - 29.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von +2,91 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die HENSOLDT Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -2,54 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +4,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,32 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +154,48 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,70 % geändert.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,41 % 1 Monat -4,32 % 3 Monate -2,54 % 1 Jahr +157,68 %

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,20 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Freitag etwas auf die Bremse getreten. Geopolitische Unsicherheiten mit Blick auf den Ukraine-Krieg sowie die US-Zollpolitik belasten, während das Boom-Thema Künstliche Intelligenz zuletzt an Fahrt …

Die Aktien deutscher Rüstungsunternehmen haben am Freitag zu den Favoriten der Anleger gezählt. Für den Dax-Spitzenreiter Rheinmetall ging es um 2,7 Prozent bergauf, während Hensoldt und Renk mit Kursgewinnen von 2,9 und 2,7 Prozent die vorderen …

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.