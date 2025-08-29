UBS stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Die generika-bedingte Erosion nach dem Patentablauf für das Herzmittel Entresto schreite schnell voran, schrieb Matthew Weston am Freitag. 31 Prozent aller entsprechenden Verschreibungen seien in der Woche bis zum 22. August in Nachahmerpräparaten erfolgt./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 10:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 108,1EUR auf Lang & Schwarz (29. August 2025, 14:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

