Inflation in Deutschland zieht wieder an
2,2 Prozent im August
Für Sie zusammengefasst
- Verbraucherpreise in Deutschland steigen um 2,2 %.
- Inflation im August höher als in den Vormonaten.
- Statistisches Bundesamt veröffentlicht vorläufige Zahlen.
WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Leben in Deutschland hat sich im August wieder stärker verteuert. Die Verbraucherpreise lagen um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,0 Prozent Inflation im Juni und Juli, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilt./ben/als/DP/mis
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen