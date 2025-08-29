Inflationsrate steigt im August spürbar auf 2,2 Prozent

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der jährliche Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland hat im August 2025 wieder zugelegt.



Die Inflationsrate wird voraussichtlich 2,2 Prozent betragen, nach 2,0 Prozent im Vormonat, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Gegenüber dem Vormonat erhöhten sich die Verbraucherpreise im achten Monat des Jahres voraussichtlich um 0,1 Prozent.



Die deutlich aussagekräftigere Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, oftmals auch als Kerninflation bezeichnet, ist unterdessen voraussichtlich erneut bei 2,7 Prozent geblieben. Damit liegt sie weiterhin deutlich höher als der Gesamtindex.



Die Energiepreise waren im August erneut niedriger als im Vorjahresmonat (-2,4 Prozent). Der Preisauftrieb bei Nahrungsmitteln lag im Jahresvergleich bei 2,5 Prozent. Die Preise für Dienstleistungen stiegen um 3,1 Prozent.



