Nicht BYD: Verliert diese chinesische E-Autobauer den Anschluss?

Der chinesische Elektroautobauer Li Auto gerät weiter unter Druck, was die Bank of America (BofA) dazu veranlasste, ihre Bewertung zu senken. Analysten verweisen auf einen nachlassenden Wachstumsausblick und eine sich verschärfende Konkurrenzsituation auf dem hart umkämpften chinesischen Markt für Elektro-SUVs. Am Freitag senkte BofA die Einstufung der Aktie von "Kaufen" auf "Neutral" und reduzierte gleichzeitig das Kursziel von 31 auf 26 US-Dollar je Aktie.

"Wir glauben, dass die jüngste Prognose die verschärfte Marktkonkurrenz widerspiegelt, die Li Autos Wachstumsaussichten belasten wird", erklärte Analyst Ming Hsun Lee in einer Mitteilung. Das Unternehmen habe für das laufende Quartal nur eine schwache Absatzprognose vorgelegt.

Die BofA senkte daher die Absatzprognosen für die Jahre 2025, 2026 und 2027 um jeweils 12, 12 und 8 Prozent. Gleichzeitig erhöhte die Bank ihre Einschätzungen zu den Betriebsausgaben im Verhältnis zum Umsatz um 2,1, 2,1 und 1,5 Prozentpunkte.

Zunehmende Konkurrenz im SUV-Segment

Besonders im margenstarken SUV-Segment für Familien sieht sich Li Auto mit einer wachsenden Zahl von Herausforderern konfrontiert. Neue Modelle wie Xiaomis YU7, AITO’s M8/M7 oder Onvo L90 drängen in das gleiche Marktumfeld, in dem Li Auto bislang eine dominante Rolle spielte.

"Li Auto ist in diesem Segment nach wie vor sehr profitabel, doch die neuen Wettbewerber verschärfen den Druck erheblich", so Lee. Um wieder zu alter Wachstumsdynamik zurückzufinden, müsse das Unternehmen über neue Märkte oder Produktsegmente nachdenken – etwa mit dem Einstieg in Limousinen oder einer aggressiveren Expansion ins Ausland.

Aktie im leichten Abwärtstrend – aber Analysten mehrheitlich bullish

Seit Jahresbeginn 2025 hat die Aktie von Li Auto etwa 3 Prozent an Wert verloren. Trotz der Herabstufung durch BofA bleibt die Mehrheit der Analysten jedoch positiv gestimmt. Laut Daten von LSEG empfehlen derzeit 19 von 28 Analysten die Aktie mit "Kaufen" oder "Stark Kaufen". Das durchschnittliche Kursziel liegt rund 38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



