Vom Bär zum Börsenhit? Build-A-Bears erstaunlicher Turnaround

Viele kennen sie noch: Die Build-A-Bear Filialen, in die jedes Kind wollte, um sich einen eigenen Teddybären zu bauen. Doch lange Zeit war es ruhig um das Unternehmen – vor allem in Deutschland, wo 2019 alle Filialen und 2020 auch der Online-Shop schließen mussten. Heute präsentiert sich Build-A-Bear Workshop völlig neu: digital, profitabel und mit einem klaren Wachstumskurs.

Bei Build-A-Bear konnten Kinder ihren eigenen Teddybären bauen. Vom Auswählen des Fells über das Befüllen mit Watte bis hin zu Kleidung, Accessoires und einer persönlichen Botschaft. So wurde aus jedem Kuscheltier ein individuelles Unikat und der Kauf selbst zu einem Event für das Kind. Die Marke war zwar stark, doch das Geschäftsmodell wirkte wie aus der Zeit gefallen. 2012 stand das Unternehmen kurz vor dem Kollaps. Der US-Konzern schrieb damals Verluste von über 48 Millionen US-Dollar.

Als Sharon Price John 2013 den Chefposten übernahm, beschrieb sie die Lage als "wirklich herausfordernd". Sie wusste, dass es nicht die Marke war, die kriselte, sondern das Geschäftsmodell. "Wir haben erkannt, dass wir nicht nur die Kanäle, in denen wir aktiv waren, überdenken mussten, sondern auch über die Erweiterung unseres adressierbaren Marktes nachdenken mussten und darüber, wie wir Teenager und Erwachsene ansprechen können, die online einkaufen", sagte John.

Der Weg aus der Krise

John brachte das Unternehmen in die digitale Welt. Sie setzte auf den Ausbau des E-Commerce, schuf ein Lizenzgeschäft und baute mit Build-A-Bear Entertainment sogar eine eigene Content-Sparte auf. Lizenzierte Produkte wie Grogu ("Baby Yoda") oder Plüschfiguren zu "Friends" und "Deadpool" erschlossen eine neue Zielgruppe.

Mit Erfolg: Im Jahr 2022 stammten rund 40 Prozent der Verkäufe von Teenagern und Erwachsenen – vor Johns Amtsantritt waren es nur 25 Prozent. Auch online hatte sich der Umsatzanteil vervierfacht, von 5 Prozent im Jahr 2012 auf rund 20 Prozent 10 Jahre später.

Die Verlagerung auf digitalere Geschäftsmodelle und neue Ertragsquellen hat Build-A-Bear wieder auf Wachstumskurs gebracht.

Risiken bleiben

Es gab jedoch auch Stolpersteine: Ein Rechtsstreit im letzten Jahr mit Squishmallows, die Build-A-Bear wegen zu ähnlicher Kuscheltiere verklagten, sowie Vorwürfe zu irreführenden Rabatten. Hinzu kommen geopolitische Risiken: Da ein Großteil der Produktion in China liegt, könnten die Importzölle unter der US-Regierung Donald Trumps die Kosten erhöhen.

Rekordquartal und höhere Prognose

Doch für das zweite Quartal 2025 stieg der Umsatz um 11,1 Prozent auf 124,2 Millionen US-Dollar. Im ersten Halbjahr kletterten die Erlöse auf 252,6 Millionen US-Dollar. Der Vorsteuergewinn lag bei 34,9 Millionen US-Dollar – ein Plus von 31,5 Prozent.

CEO John sprach von einem "sehr robusten ersten Halbjahr" und erhöhte die Jahresprognose. Erwartet wird nun ein Vorsteuerergebnis zwischen 62 und 70 Millionen US-Dollar. Finanzvorstand Voin Todorovic betonte die "Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells und die Fähigkeit, hohe Kapitalrenditen zu erwirtschaften".

Kursrallye an der Börse

Auch an der Börse zeigt sich der Wandel eindrucksvoll: Notierte die Aktie 2020 noch bei einem Tief von 1,01 US-Dollar, stand sie am Abend des 28. August 2025 bei 67,01 US-Dollar – ein Symbol für den gelungenen Turnaround.

Auch die Aktionäre profitieren: Im zweiten Quartal kaufte Build-A-Bear Aktien im Wert von 3,1 Millionen US-Dollar zurück und zahlte Dividenden von 2,9 Millionen US-Dollar.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion