Koreanische Anti-Aging-Marke wird von europäischen Apotheken ausgewählt

SEOUL, Südkorea, PARIS und MILAN, 29. August 2025 /PRNewswire/ -- Die globale Reise-Freizeit-Schönheitsmarke Purepeak ist offiziell in Apotheken in Paris, Frankreich, sowie auf Europas größter Online-Apothekenplattform, Redcare Pharmacy, vertreten. Da Apotheken in ganz Europa als vertrauenswürdige Anlaufstellen gelten, an denen Verbraucher Kosmetika auf der Grundlage von Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit auswählen, unterstreicht dieser Meilenstein die Anerkennung von Purepeak als K-Beauty-Marke mit nachgewiesener Anti-Aging-Expertise.

Die für Purepeak charakteristische "Beauty Solid Line" enthält konzentrierte, pflanzliche Inhaltsstoffe in einer festen Stick-Formel, die Feuchtigkeit, Nährstoffe und Anti-Aging-Effekte in einem bietet. Mit Pflanzenextrakten, die die Haut intensiv mit Nährstoffen versorgen, und UV-blockierenden Inhaltsstoffen, die vor Lichtalterung schützen, geht die Linie über einen einfachen Sonnenschutz hinaus und positioniert sich als Teil einer umfassenden Anti-Aging-Routine. Dieser innovative Ansatz entspricht dem wachsenden "skinimalism" Trend, der bei den europäischen Verbrauchern, die eine einfache, aber wirksame Hautpflege suchen, großen Anklang findet.

Im Einklang mit der weltweiten Clean Beauty-Bewegung verzichtet Purepeak auf unnötige chemische Inhaltsstoffe wie Octinoxat, Oxybenzon und PEG und präsentiert eine nachhaltige Hautpflegelösung , die sowohl der Hautgesundheit als auch der Umweltverantwortung Priorität einräumt. Die Marke verwendet umweltfreundliche Kunststoffe in ausgewählten Verpackungen, wendet die Zero-Waste-Technologie an, um ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren, und entwickelt riffsichere Sonnenstifte zum Schutz der Meeresökosysteme. Darüber hinaus wurde die Linie in Italien mit dem V-Label Vegan zertifiziert und erfüllt damit die von den europäischen Verbrauchern geschätzten Standards für saubere Schönheit.

Ein Sprecher von Purepeak kommentierte:

"Unser Eintritt in Pariser Apotheken spiegelt die bewährte Wirksamkeit und Vertrauenswürdigkeit der Purepeak-Formulierungen wider. Mit Europas führender Online-Apothekenplattform erweitern wir unsere globale Reichweite und setzen neue Maßstäbe in der veganen Anti-Aging-Pflege. Wir werden auch in Zukunft nachhaltige und zuverlässige Lösungen für saubere Schönheit anbieten, die jederzeit und überall bequem zugänglich sind."

Aufbauend auf diesem Erfolg will Purepeak seine "Trip-Leisure Beauty" Kategorie weltweit ausbauen und seine Position als führende Premium K-Beauty Marke auf der globalen Bühne stärken.

Die Produkte von Purepeak sind über den offiziellen globalen Online-Store (global.purepeak.co.kr) sowie über die Online-Apotheke von Redcare (www.redcare.it/) erhältlich, wodurch eine zuverlässige Verfügbarkeit in ganz Europa gewährleistet wird.

