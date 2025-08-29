Goldpreis nach Höhenflug weitgehend stabil - Experte
Luft wird allmählich dünn
- Goldpreis stoppt Höhenflug, fällt auf 3.411 Dollar.
- Zinsängste in den USA treiben Goldnachfrage an.
- Unsicherheit durch Machtkampf stützt Gold-ETFs.
LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat am Freitag den Höhenflug der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Nachdem die Notierung für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) am Vorabend bis auf 3.423 US-Dollar gestiegen war und damit auf den höchsten Stand seit fünf Wochen, fiel der Preis bis zum Freitagnachmittag etwas auf 3.411 Dollar zurück. In Euro gerechnet kostete die Unze 2.924 Euro.
Mit dem Höhenflug der vergangenen Tage näherte sich der Goldpreis dem Rekordhoch aus dem April bei gut 3.500 Dollar. Preistreiber war die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA. Am Markt wird mittlerweile fest mit einer Senkung des Leitzinses durch die US-Notenbank Fed auf der nächsten Zinssitzung Mitte September gerechnet. Da Gold keine Marktzinsen abwirft, sorgt die Aussicht auf weniger Zinsen in der größten Volkswirtschaft der Welt für eine stärkere Nachfrage nach dem Edelmetall.
Darüber hinaus hatte auch der sich zuspitzende Machtkampf zwischen dem Weißen Haus und der US-Notenbank für Unsicherheit an den Finanzmärkten gesorgt und die Nachfrage nach dem sicheren Anlagehafen gestützt. Zuletzt hatte die Fed-Gouverneurin Lisa Cook Klage gegen US-Präsident Trump wegen ihrer Entlassung eingereicht. Es droht damit ein längerer Rechtsstreit über mehrere Instanzen. "Das Ansehen und die Unabhängigkeit der Fed stehen damit auf dem Spiel", kommentierte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank.
"Gold profitiert von dieser Unsicherheit", sagte Fritsch. Er verwies auf eine stärkere Nachfrage nach Gold-ETFs, also Wertpapiere, die mit dem Edelmetall hinterlegt sind. Demnach habe es hier in den vergangenen Tagen einen Zuwachs um knapp 15 Tonnen gegeben. "Dennoch dürfte die Luft für Gold oberhalb von 3.400 US-Dollar allmählich dünn werden", so der Commerzbank-Experte./jkr/la/mis
Das derzeitige Kriegstheater wird dem Goldpreis in zweierlei Hinsicht beflügeln. Zum einen werden die Euros für die Waffen neu "gedruckt" werden =Inflation, zum anderen ist Gold ein sicherer Hafen wenns dann mal wirklich auch im Westen knallen sollte.
getroffene Hunde bellen.... Wisch dir erstmal den Schaum vom Mund. Also ich habe hier nur zitiert, den Mist schreibst doch dann du...
elsifee
schrieb am 14.08.25 14:33:35
Beitrag Nr. 61.404 (78.063.215)
Antwort auf Beitrag Nr.: 78.056.147 von Keilfleckbarbe am 13.08.25 15:02:17
Zitat von Keilfleckbarbe:
Performance vom Vaneck Junior Miner, eine ganz klare Entscheidung für dich ... gebranntes Kind. Aber ja bin da voll bei dir, war ich auch schon investiert in meiner unsicheren Phase.
Nur eins muss man ganz klar zur Kenntnis nehmen, die Aktien, die da enthalten sind, haben schon einen großen Vorlauf hingelegt, jetzt allerdings kommt die zweite und dritte Phase und da werden die kleinen bis hin zu den reinen Explorer die Gewinne ein fahren. Deshalb jetzt die Einzelwerte, so zumindest meine Vorgehensweise.
Wie du siehst, bin ich schon Jahre in Einzelwerten unterwegs...Silver One, Aftermath, Blackrock Silver, Impact, Silver x, Exellon, Coe, SVRS, und und, ja glaubst du, ich würde da zum Spaß recherchieren. Nein ich hole andere sogar mit, weil ich es öffentlich mache. Habe aber auch schon geschrieben, dass ich Avino oder Americas Gold and Silver zu früh verkauft habe.
Wenn ich dann zum Beispiel eine Impact Silver für 0,12 ins Depot lege und bei 0,24 mal Gewinne mit nehme, ist doch absolut nachvollziehbar. Habe aber auch wieder nachgekauft bei 0,21 und auch öffentlich gemacht im Silberforum.
Gewinne mitnehmen heißt ja nicht die Aktie ganz aus dem Depot entfernen
Dann kommt die Barbe und schreibt so ein Mist zusammen, ich kenne sie schon Jahre, schau mal im IAM Forum nach, Barrick usw..alles hat sie schlecht geschrieben. Im Gold-Silber Forum auch einmal so und einmal andersherum. Silber geht gar nicht, wenn man sie List. Seit Silber über die 34 ist, hört man nichts mehr von ihr.
Jetzt ist sie auf einmal auch investiert, ich habe die ganzen Jahre meine Schachzüge offen gelegt. Na, ja egal, nur mal so.
Dann kommt auch noch eine Goldforelle und vergleicht mich mit der Barbe und bezichtigt mich der Lüge, im selber Atemzug erwartet er Erfahrung und Wissensaustausch, von einem Lügner...Hallo
das ist schon sehr grenzwertig, aber auch egal. Gibt ja noch andere Jungs, die mir dankbar sind für meine Recherche bei den Minenaktien, wie mir das Postfach regelmäßig bestätigt.
Ich habe mal mit 70000 angefangen bei den Minenaktien, bin jetzt bei weit über 200000 Buchgewinne im Depot, du glaubst ja nicht im Ernst, dass ich das die letzten Jahre erreicht hätte ohne zu Traden..never, alleine 2016-2017 habe ich sehr viel Geld verdient damit, aber nur weil ich die Jahre davor günstig eingesammelt habe und zum Beispiel nicht auf eine Barbe oder Analysten gehört habe.
Im Prinzip habe ich das hier alles nicht nötig, macht mir aber Spaß und ja vielleicht auch ein wenig Sucht ist dabei, aber mal ehrlich haben wir die nicht alle.
Musste ich mal loswerden. Zurück zu Gold und Silber, sieht erst mal gut aus.