    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid

    Premium Food Group legt geprüften Klima-Bericht vor

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Meilenstein im Nachhaltigkeits-Management

    Rheda-Wiedenbrück (ots) - Die Premium Food Group hat einen bedeutenden
    Meilenstein im Nachhaltigkeits-Management erreicht: Das Familienunternehmen hat
    seinen ersten SBTi-Fortschrittsbericht veröffentlicht. Dieser dokumentiert
    faktenbasiert die Fortschritte des Unternehmens im Bereich des Klimaschutzes.

    Bereits im Mai 2024 waren die Klimaziele der Premium Food Group von der Science
    Based Targets initiative (SBTi) offiziell validiert worden. Die Ziele umfassen
    eine Reduktion der direkten Emissionen (Scope 1 & 2) um 42 Prozent sowie der
    indirekten Emissionen (Scope 3) um 25 Prozent bis zum Jahr 2030 - jeweils
    bezogen auf das Basisjahr 2021. Diese stehen in Einklang mit dem Pariser
    Klimaabkommen.

    Mit dem ersten SBTI-Fortschrittsbericht zieht der Lebensmittelproduzent aus
    Rheda-Wiedenbrück nun auch ein erstes Fazit. So konnte das Familienunternehmen
    trotz eines Produktionsanstiegs im Jahr 2024 seine Zwischenziele erreichen. Im
    Bereich der direkten Emissionen liegt die Reduzierung bei minus elf Prozent, bei
    den Scope-3-Emissionen ohne Landwirtschaft und Landnutzung bei minus acht
    Prozent und bei den Emissionen inklusive Landwirtschaft und Landnutzung bei
    minus 12 Prozent. "Das ist ein schöner Zwischenstand, auf dem wir uns aber nicht
    ausruhen. Denn es wird nun von Jahr zu Jahr schwieriger, Verbesserungen und
    Einsparungen zu erzielen", sagt Dr. Gereon Schulze Althoff, Nachhaltigkeits-Chef
    der Premium Food Group.

    "Wir haben unsere Nachhaltigkeits-Arbeit in den vergangenen Jahren noch weiter
    systematisiert und an wissenschaftlichen Standards orientiert. Jetzt können wir
    transparent unsere messbaren Ergebnisse darstellen", betont Dr. Gereon Schulze
    Althoff. Die Daten werden jährlich durch ein renommiertes
    Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft. Daraus ergibt sich dann die Bewertung.
    "Glaubwürdiger können wir unsere Ambitionen in diesem Bereich nicht
    untermauern", ergänzt Schulze Althoff.

    Einen zentralen Hebel zur Emissionsreduktion sieht das Unternehmen in der
    Landwirtschaft: Schließlich stammen 93 Prozent der Gesamtemissionen aus diesem
    Bereich. Seit Januar 2024 setzt die Premium Food Group daher ausschließlich auf
    entwaldungs- und umwandlungsfreies Soja in der Tierfütterung, was zu einer
    signifikanten Senkung der Land Use Change Emissionen beiträgt. Dieser Vorstoß
    der Premium Food Group ist mittlerweile mit Soja Plus über die Prüfgesellschaft
    QS (Qualität und Sicherheit) zur Branchenlösung geworden. Gleiches gilt für die
    Klimaplattform Fleisch. Hier hatte der Lebensmittelproduzent Ende 2023 einen
    Prototyp auf den Markt gebracht, direkt aber mit dem Wunsch verbunden, diesen
    zur Branchenlösung werden zu lassen. Und genau das ist nun auch passiert.
    Ebenfalls über die Prüfgesellschaft QS haben Landwirte nun branchenweit die
    Möglichkeit, die CO2-Emissionen auf Basis realer Betriebsdaten zu ermitteln und
    daraus Optimierungen für ihre Klimabilanz abzuleiten.

    Weitere Maßnahmen, die bei der Premium Food Group Wirkung zeigen: Mehr als 60
    Prozent des Stroms stammen inzwischen aus erneuerbaren Quellen, darunter Wasser-
    und Windkraft. Die Einführung von ESG-linked Finanzierungen, bei denen
    Klimaziele direkt mit Finanzierungskonditionen verknüpft sind. Oder auch der
    Umstieg auf Primärdaten bei Schwein, Rind, Futter und Energie zur Verbesserung
    der Datenqualität und Transparenz.

    Die Produktion von Lebensmitteln wird auch weiterhin Energie benötigen. Aber:
    "Wir verbinden Wachstum mit Klimaschutz - faktenbasiert, transparent und
    ambitioniert", sagt Gereon Schulze Althoff. Die Premium Food Group zeigt, dass
    auch große Lebensmittelproduzenten glaubwürdig dekarbonisieren können -
    gemeinsam mit Kunden, Lieferanten und Partnern.

    Der Bericht ist hier abrufbar
    http://www.premiumfoodgroup.de/verantwortung/klimaschutz

    Pressekontakt:

    Fabian Reinkemeier
    Leiter Unternehmenskommunikation
    Tel: 05242/961-5358
    E-Mail: mailto:fabian.reinkemeier@premiumfoodgroup.de
    Premium Food Group ApS & Co. KG
    In der Mark 2
    33378 Rheda-Wiedenbrück

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180672/6106772
    OTS: Premium Food Group ApS & Co. KG




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Premium Food Group legt geprüften Klima-Bericht vor Meilenstein im Nachhaltigkeits-Management Die Premium Food Group hat einen bedeutenden Meilenstein im Nachhaltigkeits-Management erreicht: Das Familienunternehmen hat seinen ersten SBTi-Fortschrittsbericht veröffentlicht. Dieser dokumentiert faktenbasiert die Fortschritte des Unternehmens …