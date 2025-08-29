Premium Food Group legt geprüften Klima-Bericht vor
Meilenstein im Nachhaltigkeits-Management
Rheda-Wiedenbrück (ots) - Die Premium Food Group hat einen bedeutenden
Meilenstein im Nachhaltigkeits-Management erreicht: Das Familienunternehmen hat
seinen ersten SBTi-Fortschrittsbericht veröffentlicht. Dieser dokumentiert
faktenbasiert die Fortschritte des Unternehmens im Bereich des Klimaschutzes.
Bereits im Mai 2024 waren die Klimaziele der Premium Food Group von der Science
Based Targets initiative (SBTi) offiziell validiert worden. Die Ziele umfassen
eine Reduktion der direkten Emissionen (Scope 1 & 2) um 42 Prozent sowie der
indirekten Emissionen (Scope 3) um 25 Prozent bis zum Jahr 2030 - jeweils
bezogen auf das Basisjahr 2021. Diese stehen in Einklang mit dem Pariser
Klimaabkommen.
Mit dem ersten SBTI-Fortschrittsbericht zieht der Lebensmittelproduzent aus
Rheda-Wiedenbrück nun auch ein erstes Fazit. So konnte das Familienunternehmen
trotz eines Produktionsanstiegs im Jahr 2024 seine Zwischenziele erreichen. Im
Bereich der direkten Emissionen liegt die Reduzierung bei minus elf Prozent, bei
den Scope-3-Emissionen ohne Landwirtschaft und Landnutzung bei minus acht
Prozent und bei den Emissionen inklusive Landwirtschaft und Landnutzung bei
minus 12 Prozent. "Das ist ein schöner Zwischenstand, auf dem wir uns aber nicht
ausruhen. Denn es wird nun von Jahr zu Jahr schwieriger, Verbesserungen und
Einsparungen zu erzielen", sagt Dr. Gereon Schulze Althoff, Nachhaltigkeits-Chef
der Premium Food Group.
"Wir haben unsere Nachhaltigkeits-Arbeit in den vergangenen Jahren noch weiter
systematisiert und an wissenschaftlichen Standards orientiert. Jetzt können wir
transparent unsere messbaren Ergebnisse darstellen", betont Dr. Gereon Schulze
Althoff. Die Daten werden jährlich durch ein renommiertes
Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft. Daraus ergibt sich dann die Bewertung.
"Glaubwürdiger können wir unsere Ambitionen in diesem Bereich nicht
untermauern", ergänzt Schulze Althoff.
Einen zentralen Hebel zur Emissionsreduktion sieht das Unternehmen in der
Landwirtschaft: Schließlich stammen 93 Prozent der Gesamtemissionen aus diesem
Bereich. Seit Januar 2024 setzt die Premium Food Group daher ausschließlich auf
entwaldungs- und umwandlungsfreies Soja in der Tierfütterung, was zu einer
signifikanten Senkung der Land Use Change Emissionen beiträgt. Dieser Vorstoß
der Premium Food Group ist mittlerweile mit Soja Plus über die Prüfgesellschaft
QS (Qualität und Sicherheit) zur Branchenlösung geworden. Gleiches gilt für die
Klimaplattform Fleisch. Hier hatte der Lebensmittelproduzent Ende 2023 einen
Prototyp auf den Markt gebracht, direkt aber mit dem Wunsch verbunden, diesen
zur Branchenlösung werden zu lassen. Und genau das ist nun auch passiert.
Ebenfalls über die Prüfgesellschaft QS haben Landwirte nun branchenweit die
Möglichkeit, die CO2-Emissionen auf Basis realer Betriebsdaten zu ermitteln und
daraus Optimierungen für ihre Klimabilanz abzuleiten.
Weitere Maßnahmen, die bei der Premium Food Group Wirkung zeigen: Mehr als 60
Prozent des Stroms stammen inzwischen aus erneuerbaren Quellen, darunter Wasser-
und Windkraft. Die Einführung von ESG-linked Finanzierungen, bei denen
Klimaziele direkt mit Finanzierungskonditionen verknüpft sind. Oder auch der
Umstieg auf Primärdaten bei Schwein, Rind, Futter und Energie zur Verbesserung
der Datenqualität und Transparenz.
Die Produktion von Lebensmitteln wird auch weiterhin Energie benötigen. Aber:
"Wir verbinden Wachstum mit Klimaschutz - faktenbasiert, transparent und
ambitioniert", sagt Gereon Schulze Althoff. Die Premium Food Group zeigt, dass
auch große Lebensmittelproduzenten glaubwürdig dekarbonisieren können -
gemeinsam mit Kunden, Lieferanten und Partnern.
Der Bericht ist hier abrufbar
http://www.premiumfoodgroup.de/verantwortung/klimaschutz
Pressekontakt:
Fabian Reinkemeier
Leiter Unternehmenskommunikation
Tel: 05242/961-5358
E-Mail: mailto:fabian.reinkemeier@premiumfoodgroup.de
Premium Food Group ApS & Co. KG
In der Mark 2
33378 Rheda-Wiedenbrück
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180672/6106772
OTS: Premium Food Group ApS & Co. KG
