Rheda-Wiedenbrück (ots) - Die Premium Food Group hat einen bedeutenden

Meilenstein im Nachhaltigkeits-Management erreicht: Das Familienunternehmen hat

seinen ersten SBTi-Fortschrittsbericht veröffentlicht. Dieser dokumentiert

faktenbasiert die Fortschritte des Unternehmens im Bereich des Klimaschutzes.



Bereits im Mai 2024 waren die Klimaziele der Premium Food Group von der Science

Based Targets initiative (SBTi) offiziell validiert worden. Die Ziele umfassen

eine Reduktion der direkten Emissionen (Scope 1 & 2) um 42 Prozent sowie der

indirekten Emissionen (Scope 3) um 25 Prozent bis zum Jahr 2030 - jeweils

bezogen auf das Basisjahr 2021. Diese stehen in Einklang mit dem Pariser

Klimaabkommen.





Mit dem ersten SBTI-Fortschrittsbericht zieht der Lebensmittelproduzent aus

Rheda-Wiedenbrück nun auch ein erstes Fazit. So konnte das Familienunternehmen

trotz eines Produktionsanstiegs im Jahr 2024 seine Zwischenziele erreichen. Im

Bereich der direkten Emissionen liegt die Reduzierung bei minus elf Prozent, bei

den Scope-3-Emissionen ohne Landwirtschaft und Landnutzung bei minus acht

Prozent und bei den Emissionen inklusive Landwirtschaft und Landnutzung bei

minus 12 Prozent. "Das ist ein schöner Zwischenstand, auf dem wir uns aber nicht

ausruhen. Denn es wird nun von Jahr zu Jahr schwieriger, Verbesserungen und

Einsparungen zu erzielen", sagt Dr. Gereon Schulze Althoff, Nachhaltigkeits-Chef

der Premium Food Group.



"Wir haben unsere Nachhaltigkeits-Arbeit in den vergangenen Jahren noch weiter

systematisiert und an wissenschaftlichen Standards orientiert. Jetzt können wir

transparent unsere messbaren Ergebnisse darstellen", betont Dr. Gereon Schulze

Althoff. Die Daten werden jährlich durch ein renommiertes

Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft. Daraus ergibt sich dann die Bewertung.

"Glaubwürdiger können wir unsere Ambitionen in diesem Bereich nicht

untermauern", ergänzt Schulze Althoff.



Einen zentralen Hebel zur Emissionsreduktion sieht das Unternehmen in der

Landwirtschaft: Schließlich stammen 93 Prozent der Gesamtemissionen aus diesem

Bereich. Seit Januar 2024 setzt die Premium Food Group daher ausschließlich auf

entwaldungs- und umwandlungsfreies Soja in der Tierfütterung, was zu einer

signifikanten Senkung der Land Use Change Emissionen beiträgt. Dieser Vorstoß

der Premium Food Group ist mittlerweile mit Soja Plus über die Prüfgesellschaft

QS (Qualität und Sicherheit) zur Branchenlösung geworden. Gleiches gilt für die

Klimaplattform Fleisch. Hier hatte der Lebensmittelproduzent Ende 2023 einen

Prototyp auf den Markt gebracht, direkt aber mit dem Wunsch verbunden, diesen

zur Branchenlösung werden zu lassen. Und genau das ist nun auch passiert.

Ebenfalls über die Prüfgesellschaft QS haben Landwirte nun branchenweit die

Möglichkeit, die CO2-Emissionen auf Basis realer Betriebsdaten zu ermitteln und

daraus Optimierungen für ihre Klimabilanz abzuleiten.



Weitere Maßnahmen, die bei der Premium Food Group Wirkung zeigen: Mehr als 60

Prozent des Stroms stammen inzwischen aus erneuerbaren Quellen, darunter Wasser-

und Windkraft. Die Einführung von ESG-linked Finanzierungen, bei denen

Klimaziele direkt mit Finanzierungskonditionen verknüpft sind. Oder auch der

Umstieg auf Primärdaten bei Schwein, Rind, Futter und Energie zur Verbesserung

der Datenqualität und Transparenz.



Die Produktion von Lebensmitteln wird auch weiterhin Energie benötigen. Aber:

"Wir verbinden Wachstum mit Klimaschutz - faktenbasiert, transparent und

ambitioniert", sagt Gereon Schulze Althoff. Die Premium Food Group zeigt, dass

auch große Lebensmittelproduzenten glaubwürdig dekarbonisieren können -

gemeinsam mit Kunden, Lieferanten und Partnern.



Der Bericht ist hier abrufbar

http://www.premiumfoodgroup.de/verantwortung/klimaschutz



