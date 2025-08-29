US-Inflation ist stabil: Senkt die Fed jetzt die Zinsen?

Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), der bevorzugte Inflationsindikator der Fed, stieg im vergangenen Monat um 0,2 Prozent und im Jahresvergleich um 2,6 Prozent, also gleich viel wie im Juni.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Der Kern-PCE, der die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, ist im Juli um 0,3 Prozent und im Gesamtjahr um 2,9 Prozent gestiegen.

Vor allem im Kern-PCE zeigt sich, dass die Preise über dem Ziel der Fed (ca. 2 Prozent) liegen. Die Preissteigerung fällt aber moderat aus und entspricht exakt den Erwartungen.

Dennoch bleibt die US-Inflation spürbar, vor allem bei den Preisen ohne Lebensmittel und Energie. Die Fed beobachtet diese Zahlen genau, um zu entscheiden, ob sie die Zinsen weiter senken oder stabil halten sollte.

Fed-Chef Jerome Powell nutzte seine Rede in Jackson Hole am 22. August, um zu signalisieren, dass die Zentralbank bei ihrer September-Sitzung zu einer Lockerung der Geldpolitik tendiert.

"Es ist vernünftig, davon auszugehen, dass der Ausschuss der US-Notenbank die Zinsen bei der Fed-Sitzung im September um ein Viertelprozentpunkt senkt", sagte Brian Levitt, Global Market Strategist bei Invesco. "Angesichts der Abkühlung am Arbeitsmarkt und der gedämpften Inflationserwartungen am Anleihemarkt gibt es für die Fed kaum einen Grund, restriktiv zu bleiben."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion