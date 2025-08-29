Kovac mit Wechselveto zu Beier
'Möchte nicht, dass er geht'
- Kovac legt Veto gegen Beier-Wechsel ein, will ihn halten.
- Brentford bietet 70 Millionen, Beier will nicht wechseln.
- Anselmino könnte gegen Union in Startelf stehen.
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat sich in den skurrilen Transferpoker um Nationalstürmer Maximilian Beier eingeschaltet und zumindest öffentlich ein Wechselveto eingelegt. "Ich möchte nicht, dass er geht", sagte Kovac, nachdem zuvor von diversen Angeboten für den 22 Jahre alten Angreifer berichtet worden war.
Unter anderem soll der FC Brentford aus der englischen Premier League ein ungewöhnlich hohes Angebot in Höhe von insgesamt rund 70 Millionen Euro unterbreitet haben. Laut übereinstimmenden Medienberichten möchte Beier aus sportlichen Gründen aber gar nicht nach Brentford wechseln, was Kovac auch bestätigte: "Maxi möchte hier auch gar nicht weg."
Allerdings soll Beier zwei weitere, lukrativere Angebote vorzuliegen haben. Dazu wollte sich Kovac aber nicht äußern. "Über Gerüchte müssen wir ja nicht diskutieren", sagte Kovac, der in dieser Woche seinen Vertrag beim BVB bis 2027 verlängert hatte. "Maxi ist ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft und ein großes deutsches Talent." Beier, dessen Marktwert auf rund 25 Millionen Euro taxiert wird, war erst vor einem Jahr aus Hoffenheim gekommen.
Neuzugang Anselmino gegen Union wohl direkt in der Startelf
Dennoch ist unklar, ob Beier am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin im Kader des BVB stehen wird. Der vom FC Chelsea ausgeliehene Aarón Anselmino ist dagegen bereits ein Startelf-Kandidat angesichts diverser Ausfälle in der Abwehr. "Er ist sehr griffig und ein Spieler, der uns mit Sicherheit von Beginn an helfen wird", sagte Kovac über den 20 Jahre alten Argentinier.
Gegen Union muss der BVB nach wie vor auf die verletzten Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, Emre Can und Niklas Süle verzichten. Filippo Mané ist nach seiner Roten Karte beim 3:3 beim FC St. Pauli gesperrt./lap/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 3,655 auf Tradegate (29. August 2025, 14:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 402,39 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +37,74 %/+37,74 % bedeutet.
Das mag alles bei einem Managerspiel auf einer Spielekonsole funktionieren im wahren Leben halt nicht. Der Patron der Bayern gab die Order an Eberl bei den Vertragsverhandlungen Gehälter einzusparen. So wurde es der Öffentlichkeit verkauft. Die Wahrheit sieht so aus das es bei gar keinem Spieler gelang. Mache da Eberl keinem Vorwurf. Der Wirtz + Woltemade-Transfer wurden im Vorfeld schon als erledigt betrachtet. Denke eingefleischte Fans waren sich zu 99,9 % sicher. Das Ende ist (aktuell) bekannt. Das meinte ich als ich über Komponenten schrieb die wir gar nicht einschätzen können. Wir sehen u. interpretieren immer nur Ergebnisse die uns mitgeteilt werden wie es dazu gekommen ist kommt oft nicht an die Öffentlichkeit.
Das wäre wieder typisch BVB ! Mit Kovac jetzt zu verlängern könnte wieder zum Fiasko werden. Bei vielen Seiner "Trainerstellen" hat sich nach gewisser Zeit herausgestellt, dass Seine Methoden, Systeme oder auch Sein Umgang mit Spielern auf Dauer nicht förderlich für die Weiterentwicklung des betroffenen Vereins waren. Man sollte unbedingt die Vorrunde abwarten um zu sehen, wie der Zustand der Mannschaft, die Spielweise und der Tabellenstand ist, dann kann man im Erfolgsfall immer noch verlängern. Ob Kovac mit Seiner eher defensiven Spielauslegung dem BVB weiter hilft, lässt mich nach den doch zuletzt überwiegend grausamen Darbietungen eher zweifeln.
Die Abschreibung von Haller wird durch den vorzeitigen Abgang keinen Cent günstiger, da eine Sonderabschreibung in Höhe des Restbuchwerts gebucht werden muss, die das Ergebnis entsprechend belastet. Hierzu ein Beispiel: Ein Spieler kostet 30 Mio. € Ablöse und hat einen Vertrag über 5 Jahre. Die jährliche Abschreibung beträgt also 6 Mio. € jährlich. Falls der Spieler den Verein nach 3 Jahren verlässt, wird der Restbuchwert von 12 Mio. € sofort abgeschrieben. Da wird insgesamt gar nix gespart.