Konsumausgaben und Einkommen legen im Juli etwas stärker zu als im Vormonat

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Konsumausgaben der privaten Haushalte im Juli etwas stärker gestiegen als im Juni. Zum Vormonat legten sie um 0,5 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit diesem Wert gerechnet. Derweil wurde der Anstieg im Juni leicht auf 0,4 Prozent nach oben revidiert.

Auch die privaten Einkommen stiegen etwas stärker als im Vormonat, und zwar um 0,4 Prozent. Dieser Wert entsprach ebenfalls den Erwartungen der Experten.