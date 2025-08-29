    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    USA

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Konsumausgaben und Einkommen legen im Juli etwas stärker zu als im Vormonat

    Für Sie zusammengefasst
    • Konsumausgaben in den USA steigen um 0,5 Prozent.
    • Private Einkommen wachsen ebenfalls um 0,4 Prozent.
    • PCE-Deflator bleibt bei 2,6 Prozent, Kernrate 2,9 %.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Konsumausgaben der privaten Haushalte im Juli etwas stärker gestiegen als im Juni. Zum Vormonat legten sie um 0,5 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit diesem Wert gerechnet. Derweil wurde der Anstieg im Juni leicht auf 0,4 Prozent nach oben revidiert.

    Auch die privaten Einkommen stiegen etwas stärker als im Vormonat, und zwar um 0,4 Prozent. Dieser Wert entsprach ebenfalls den Erwartungen der Experten.

    Der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben, eine Kennzahl zur Preisentwicklung, verharrte auf 2,6 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat. Volkswirte hatten dies ebenfalls prognostiziert. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, legte wie erwartet leicht auf 2,9 Prozent zu.

    Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Die Notenbank strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Der US-Präsident fordert die Notenbank schon länger zu Zinssenkungen auf. Zuletzt hat Donald Trump den Druck auf die Notenbank erhöht, indem er die Fed-Gouverneurin Lisa Cook entließ. Cook geht aber dagegen vor./la/jkr/stk






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    USA Konsumausgaben und Einkommen legen im Juli etwas stärker zu als im Vormonat In den USA sind die Konsumausgaben der privaten Haushalte im Juli etwas stärker gestiegen als im Juni. Zum Vormonat legten sie um 0,5 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit diesem …