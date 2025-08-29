JEFFERIES stuft Nestle auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 77 Franken auf "Hold" belassen. Das Management habe von sich aus die Kernpunkte der Anlagestory angesprochen, schrieb David Hayes am Freitag in seinem Kommentar zu einem Treffen mit Konzernchef und Finanzvorstand. Insgesamt machten die Schweizer stetig Fortschritte./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:37 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:37 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 80,62EUR auf Lang & Schwarz (29. August 2025, 15:10 Uhr) gehandelt.