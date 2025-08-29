BAADER BANK stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Add" belassen. Die Refinanzierung des Erwerbs des polnischen Immobilienpakets sei nun bereits abgeschlossen, schrieb Andre Remke am Freitag. Seine Schätzungen hatte er jüngst bereits an den Zukauf angepasst./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 14:06 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 15,39EUR auf Tradegate (29. August 2025, 15:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Andre Remke

Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 18

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

