    dpa-AFX-Überblick

    UNTERNEHMEN vom 29.08.2025 - 15.15 Uhr

    • Gerresheimer hat neuen Finanzchef, Aktie erholt sich.
    • Qiagen platziert Wandelanleihen über 750 Millionen Dollar.
    • Caterpillar erwartet hohe Kosten durch Trump-Zölle.
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 29.08.2025 - 15.15 Uhr
    ROUNDUP: Gerresheimer bekommt überraschend neuen Finanzchef - Aktie erholt

    DÜSSELDORF - Der zuletzt schwächelnde Pharmaverpackungshersteller Gerresheimer bekommt überraschend einen neuen Finanzchef. Nach einer langen Durststrecke hoffen Anleger nun auf frischen Schwung beim Unternehmen und damit auch beim schon lange schwachen Aktienkurs. Angesichts des Wechsels müssen die Aktionäre aber erst einmal länger auf ein tiefergreifendes Strategie-Update warten. So wird der für den 15. Oktober geplante Kapitalmarkttag verschoben, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitag mitteilte.

    Qiagen begibt Wandelanleihen - Volumen 750 Millionen Dollar

    VENLO - Der Diagnostikkonzern Qiagen hat erfolgreich eine Wandelschuldverschreibung bei institutionellen Investoren platziert. Die Papiere im Gesamtvolumen von 750 Millionen US-Dollar (646 Mio Euro) haben eine Laufzeit von sieben Jahren und eine jährliche Verzinsung von 2,0 Prozent, wie das Dax -Unternehmen am frühen Donnerstagabend mitteilte. Das Geld soll für allgemeine Gesellschaftszwecke, einschließlich der Refinanzierung von Schulden verwendet werden.

    Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar

    IRVING - Der amerikanische Baumaschinen-Spezialist Caterpillar befürchtet eine deutlich höhere Belastung durch die Importzölle von Präsident Donald Trump als noch vor drei Wochen. Sie könnten das Unternehmen in diesem Jahr 1,5 bis 1,8 Milliarden Dollar (umgerechnet etwa 1,3 bis 1,5 Milliarden Euro) kosten, wie der für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannte Konzern mitteilte.

    Anteil der Elektroautos auf den Straßen wächst langsam

    BERLIN - 3,7 Prozent aller in Deutschland gemeldeten Autos werden mit einem reinen Elektromotor angetrieben. Der Anteil ist damit erneut leicht gestiegen, wie aus neuen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. Demnach waren ein Jahr zuvor 3,1 Prozent der in Deutschland gemeldeten Autos reine Elektrofahrzeuge. Stichtag für die Erhebung war jeweils der 1. Juli.

    Paypal will nach Milliarden-Panne Händler auszahlen

    BERLIN - Nach der großen Sicherheitspanne bei Paypal will der US-Zahlungsdienstleister Betroffenen möglichst schnell zu ihrem Geld verhelfen. "Alle rechtmäßigen Transaktionen der Händlerinnen und Händler werden vollständig erstattet", sagte eine Paypal-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

    -ROUNDUP/Studie: Drei Viertel der Krankenhäuser in den roten Zahlen -Panasonic eröffnet neue Wärmepumpen-Fabrik in Tschechien -Attraktive Gegner für BVB - Zweimal auf die Insel°

    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,55 % und einem Kurs von 363 auf Tradegate (29. August 2025, 15:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -6,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,50 Mrd..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +8,34 %/+72,89 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
