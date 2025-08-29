Ölpreise sinken leicht - wenig verändert auch auf Wochensicht

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 68,18 US-Dollar. Das waren 44 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 24 Cent auf 64,36 Dollar.

Zuletzt hielten sich die Preisbewegungen am Ölmarkt in vergleichsweise engen Grenzen. Der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee wurde nur wenig über dem Niveau gehandelt, mit dem er am Montag in die Woche gestartet war. Nur zeitweise hatte die Sorge vor einem Überangebot auf dem Weltmarkt in den vergangenen Handelstagen belastet. Ein Rückgang der Ölreserven in den USA stützte hingegen die Notierungen.