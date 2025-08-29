Innovation und Chancen auf der 8. CIIE

Viele Aussteller haben sich von Teilnehmern zu Investoren entwickelt, und zahlreiche Exponate wurden in marktfähige Produkte umgewandelt, indem sie die wichtige Plattform für den Zugang globaler Unternehmen zum riesigen chinesischen Markt nutzten. Novartis zum Beispiel stellte auf der 4. CIIE die Radioligand Therapy (RLT) vor. Das Unternehmen profitierte vom Spillover-Effekt der CIIE und unterzeichnete auf der 7. CIIE strategische Vereinbarungen mit drei chinesischen Partnern - GE Healthcare China, Shanghai Pharmaceutical Holding und Chongqing Pharmaceutical Holding -, um die Einführung und Expansion von RLT in China zu beschleunigen.

SHANGHAI, August 29, 2025 /PRNewswire/ -- Inmitten einer sich wandelnden Weltwirtschaft ist die China International Import Expo (CIIE) weiterhin ein wichtiges Tor für globale Unternehmen. Die Vorbereitungen für die 8. CIIE sind in vollem Gange, und die Messe soll wieder einmal Innovationen präsentieren, die Zusammenarbeit fördern und den Zugang zum dynamischen chinesischen Markt erweitern.

Auf der Angebots-Nachfrage-Matchmaking-Veranstaltung der 8. CIIE präsentierten Unternehmen 22 "CIIE-Babys" - Produkte, die nach ihrem Debüt auf früheren Messen erfolgreich auf den Markt gekommen sind, darunter zwei, die zum ersten Mal nach ihrer Markteinführung auftraten, was die Rolle der CIIE bei der Umsetzung von Exponaten in Waren unterstreicht. Auch medizinische Innovationen haben in China an Boden gewonnen. Novartis baute sein RLT-Debüt im vergangenen Jahr aus, indem es sich mit GE Healthcare China und anderen zusammenschloss, um ein RLT-Ökosystem zu schaffen. Boston Scientific konnte nach der 7. CIIE mehrere Produkte von der Messe auf den Markt bringen. Johnson & Johnson, das seinen Stand in diesem Jahr auf 700 Quadratmeter vergrößert, wird den chirurgischen Roboter MONARCH und die Lungenkrebstherapie Rukobia vorstellen.

Parallel zur 8. CIIE stellte das diesjährige Hongqiao International Economic Forum (HQF) sein Thema "Opening Up for New Opportunities, Collaborating for a Shared Future" vor. Als eine der wichtigsten Plattformen für den globalen Wirtschaftsdialog wird das 8. HQF mehr als 20 Sitzungen zu den Themen Öffnung für Zusammenarbeit, Innovation, Entwicklung und Austausch anbieten. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange, mit aktiver Beteiligung internationaler Organisationen wie UNICEF und UNIDO sowie von Regierungsvertretern und Branchenführern. Die Veröffentlichung des World Openness Report 2025 wird ein Schwerpunktthema des 8. HQF sein und seine Rolle als wichtige Plattform für den globalen Dialog und die Zusammenarbeit unterstreichen.

Verpassen Sie nicht die Chance, an diesem globalen Ereignis teilzunehmen. Die 8. CIIE bietet einmalige Möglichkeiten für Unternehmen, Kontakte zu knüpfen, Innovationen zu entwickeln und zu wachsen. Unter https://www.ciie.org/zbh/en/ finden Sie die neuesten Informationen und Details zur Teilnahme.

