19 EU-Staaten wollen Milliardendarlehen für Rüstungsprojekte

BRÜSSEL/RIGA (dpa-AFX) - Die EU sieht sich mit einer enormen Nachfrage nach günstigen Darlehen für die Beschaffung von Rüstungsgütern konfrontiert. Wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mitteilte, wollen 19 der 27 Mitgliedstaaten über ein neues Programm mit dem Namen Safe (Security Action for Europe) Geld erhalten. Das Programm sieht vor, dass die Kommission durch den EU-Haushalt abgesicherte EU-Anleihen vergibt und dann bis zu 150 Milliarden Euro als Darlehen mit langer Laufzeit an die interessierten Staaten weitergibt.

Von der Leyen sagte bei einer Pressekonferenz in Riga, sie freue sich, bekanntgeben zu können, dass es Interesse für die gesamten 150 Milliarden Euro gebe. Dies sei ein europäischer Erfolg. Es soll Ländern etwa den Kauf zusätzlicher Luftverteidigungssysteme und Munition ermöglichen.