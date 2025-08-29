UBS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Der Markt sei insgesamt stabil geblieben, schrieb Matthew Weston am Freitag nach Auswertung der wöchentlichen Verschreibungszahlen für Abnehmmittel der GLP-1-Klasse./ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 11:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 11:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 47,88EUR auf Tradegate (29. August 2025, 15:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 340
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
