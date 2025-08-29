UBS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Der Markt sei insgesamt stabil geblieben, schrieb Matthew Weston am Freitag nach Auswertung der wöchentlichen Verschreibungszahlen für Abnehmmittel der GLP-1-Klasse./ag/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 11:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 11:09 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 47,88EUR auf Tradegate (29. August 2025, 15:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 340

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



