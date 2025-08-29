    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group
    Triton verkauft verbliebene Renk-Beteiligung

    Für Sie zusammengefasst
    • Triton steigt komplett bei Renk aus, Partnerschaft endet.
    • Renk-Aktien stiegen von 15 auf über 63 Euro.
    • Streit um Anteile mit KNDS wurde 2025 beigelegt.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Triton ist beim Panzergetriebe-Hersteller Renk komplett ausgestiegen. Der Schritt bringe eine fünfjährige Partnerschaft zu Ende, teilte der Finanzinvestor am Freitag mit. Triton hatte die ehemalige Volkswagen -Tochter Anfang 2024 zu 15 Euro je Aktie an die Börse gebracht. Der damals schon starke Rüstungsboom trieb den Kurs auf aktuell gut 63 Euro.

    Triton hatte die Beteiligung an Renk nach dem Börsengang immer weiter reduziert. Erst Ende Juli 2025 hatten der Investor und der deutsch-französische Panzerbauer KNDS einen Streit um die Anteile an dem MDax -Konzern beigelegt. Dazu übertrug Triton Renk-Anteile an KNDS, das dadurch mit einer Beteiligung von seither fast 16 Prozent größter Anteilseigner ist./mis/he

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 99,60 auf Tradegate (29. August 2025, 15:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +5,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 6,24 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der RENK Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -7,23 %/+43,95 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene Werte
