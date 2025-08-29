    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    CAREN MIOSGA / am Sonntag, 31. August 2025, um 21

    45 Uhr im Ersten (FOTO)

    München (ots) - Alexander Dobrindt - 120 Tage Schwarz-Rot

    Rund 120 Tage ist die Regierung unter Führung von Bundeskanzler Friedrich Merz
    (CDU) im Amt. Viele Probleme gilt es noch zu lösen, die Stimmung im Land ist
    weiterhin getrübt. Die Streitereien zwischen Union und SPD erinnern zudem an die
    Dauerquerelen der Ampel-Koalition. Kommt Schwarz-Rot noch in Gang? Hat die
    Koalition die Kraft, die nötigen Reformen für Wirtschaft und Sozialsysteme
    umzusetzen? Das diskutiert Caren Miosga mit dem Bundesminister des Innern,
    Alexander Dobrindt (CSU).

    Die weiteren Gäste:

    Katharina Dröge (Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen)

    Robin Alexander (Journalist und stellvertretender Chefredakteur "Welt")

