Kursziel 10.500 Euro? Diese belgische Kultmarke könnte es schaffen

Bank of America-Analyst Antoine Prevot sieht die belgische Kultmarke vor einer entscheidenden Wende: Ab 2026 soll das Wachstum wieder Fahrt aufnehmen, getrieben durch neue Produktionskapazitäten, steigende Margen und starke Partnerschaften. Für Anleger könnte 2026 zum Jahr des großen Biscoff-Comebacks werden. Die US-Bank Bank of America hat Lotus Bakeries von Neutral auf Buy hochgestuft und das Kursziel auf 10.500 Euro gesetzt – ein Aufwärtspotenzial von rund 32 Prozent.

Der belgische Keks-Bäcker Lotus ist vor allem bekannt für seine Marke Lotus Biscoff, ein karamellisiertes Keksgebäck, das weltweit als beliebte Nascherei zum Kaffee gilt. Die Kekse werden oft in Cafés oder zu Kaffeegetränken serviert und haben sich zu einem Kultprodukt entwickelt.

Nach einem Kursrückgang von 27 Prozent seit Jahresbeginn sei die Aktie attraktiv bewertet. Mit einem 2026er-KGV von 33 liege Lotus sogar leicht unter dem Bewertungsniveau von Lindt & Sprüngli – trotz besserer Wachstumsperspektiven.

Ähnlich wie bei dem Schweizer Schokoladen-Giganten sorgt allein der fünfstellige Kurs der Aktie für ein exklusives Image. Ein Aktiensplit ist bei Lotus aktuell kein Thema, offenbar sieht das Management auch keine Notwendigkeit, die Aktie für Kleinanleger preislich attraktiver zu machen, da die Aktionärsbasis relativ stabil und institutionell geprägt ist.

Operativ schielt Lotus vor allem nach Asien, um neues Wachstum zu generieren. Ein Schlüssel zum Turnaround ist das neue Biscoff-Werk in Thailand, das im ersten Halbjahr 2026 anlaufen soll. Dadurch dürfte die Kapazität um rund 16 Prozent steigen. Parallel dazu greifen die Kooperationen mit Mondelez (Kekse in Indien, Schokolade in Europa) und Froneri (Eiscreme in Europa mit globalem Ausbau). Diese Partnerschaften sollen die Marke Biscoff international weiter etablieren.

Auch die Profitabilität überzeugt: Nach einer EBIT-Marge von 16,8 Prozent im Jahr 2024 erwartet BofA einen Anstieg auf etwa 18 Prozent bis 2028 – getrieben durch sinkende Kosten, Skaleneffekte und die günstigere Produktion in Thailand. Das Gewinnwachstum je Aktie könnte zwischen 2025 und 2028 bei 13,6 Prozent pro Jahr liegen, deutlich über dem europäischen Branchenschnitt von 8 Prozent.

"Wir betrachten Lotus als ein Unternehmen mit hohem Qualitätswachstum, das durch Investitionen in Kapazitätserweiterungen gestützt wird", lautet das Fazit von Analyst Prevot. "Die jüngste Abwertung bietet einen attraktiven Einstiegspunkt vor einer deutlichen Beschleunigung im Jahr 2026."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





