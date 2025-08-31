    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    S&P 500 teuer wie lange nicht

    705 Aufrufe 705 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wo Anleger jetzt Chancen jenseits von Big Tech finden

    Hohe Bewertungen und geopolitische Risiken machen den US-Aktienmarkt anfällig, doch Shep Perkins, CIO von Franklin Templeton, sieht auch klare Chancen.

    Für Sie zusammengefasst
    S&P 500 teuer wie lange nicht - Wo Anleger jetzt Chancen jenseits von Big Tech finden
    Foto: Adobe Stock, muse studio

    "Die Märkte haben 2025 eine zweiseitige Volatilität erlebt – von massiven Verlusten im April bis zu Rekordständen von S&P 500 und Nasdaq im Sommer", erklärt er. Nach Einschätzung von Perkins zeigen Märkte außerhalb der USA derzeit stärkeren Rückenwind. Gründe seien höhere Staatsausgaben, ein schwacher US-Dollar, nachlassender Inflationsdruck und günstigere Bewertungen im Vergleich zu amerikanischen Aktien.

    Für die kommenden Monate seien die Gewinne entscheidend. "Wenn Aktien teuer sind, kommt es auf die Gewinne und das Gewinnwachstum an", sagt er. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des S&P 500 liege bei mehr als dem 20-fachen der optimistischen Prognosen für 2026. Da Spielraum für höhere Multiplikatoren fehle, seien Gewinnsteigerungen der zentrale Treiber.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Short
    784,37€
    Basispreis
    4,21
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    691,28€
    Basispreis
    4,25
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz politischer Unsicherheiten seien viele negative Szenarien nicht eingetreten. Die Konsumausgaben hätten sich trotz schwacher Stimmung stabil gehalten, die Inflation sei unter Kontrolle geblieben. Für 2025 und 2026 rechnet Perkins weiterhin mit zweistelligem Gewinnwachstum.

    Besonders interessant seien Industriewerte, Rohstoffkonzerne und Versorger, die vom Ausbau neuer Produktionsanlagen und der Energieversorgung profitieren könnten. Zugleich rücke die Förderung strategischer Sektoren wie KI, Halbleiter, Biopharma und kritische Mineralien in den Fokus.

    "Diese Branchen sind entscheidend für nationale Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit – anders als klassische Konsumgüter", betont Perkins.

    KI biete Anlegern Chancen weit über den Technologiesektor hinaus. Die Investitionspläne seien ungebrochen, die Anfang des Jahres spürbare "DeepSeek-Panik" sei längst vergessen. Meta Platforms profitiere bereits sichtbar durch Produktivitätsgewinne und steigendes Umsatzwachstum. Entscheidend werde sein, welche Unternehmen KI nutzen können und welche von den Veränderungen unter Druck geraten.

    Perkins erwartet zudem, dass aktive Manager stärker profitieren. Rund 45 Prozent der US-Aktien hätten den S&P 500 in diesem Jahr übertroffen. Im Vorjahr waren es nur 19 Prozent. Auch die "Magnificent Seven" zeigten 2025 sehr unterschiedliche Ergebnisse nach Jahren der Dominanz.

    "Wir sehen weiterhin volatile Märkte, aber auch attraktive Chancen für Anleger, die sich auf Fundamentalanalysen konzentrieren", fasst er zusammen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    S&P 500 teuer wie lange nicht Wo Anleger jetzt Chancen jenseits von Big Tech finden Hohe Bewertungen und geopolitische Risiken machen den US-Aktienmarkt anfällig, doch Shep Perkins, CIO von Franklin Templeton, sieht auch klare Chancen.