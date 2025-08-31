Wo Anleger jetzt Chancen jenseits von Big Tech finden

Für die kommenden Monate seien die Gewinne entscheidend. "Wenn Aktien teuer sind, kommt es auf die Gewinne und das Gewinnwachstum an", sagt er. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des S&P 500 liege bei mehr als dem 20-fachen der optimistischen Prognosen für 2026. Da Spielraum für höhere Multiplikatoren fehle, seien Gewinnsteigerungen der zentrale Treiber.

"Die Märkte haben 2025 eine zweiseitige Volatilität erlebt – von massiven Verlusten im April bis zu Rekordständen von S&P 500 und Nasdaq im Sommer", erklärt er. Nach Einschätzung von Perkins zeigen Märkte außerhalb der USA derzeit stärkeren Rückenwind. Gründe seien höhere Staatsausgaben, ein schwacher US-Dollar, nachlassender Inflationsdruck und günstigere Bewertungen im Vergleich zu amerikanischen Aktien.

Trotz politischer Unsicherheiten seien viele negative Szenarien nicht eingetreten. Die Konsumausgaben hätten sich trotz schwacher Stimmung stabil gehalten, die Inflation sei unter Kontrolle geblieben. Für 2025 und 2026 rechnet Perkins weiterhin mit zweistelligem Gewinnwachstum.

Besonders interessant seien Industriewerte, Rohstoffkonzerne und Versorger, die vom Ausbau neuer Produktionsanlagen und der Energieversorgung profitieren könnten. Zugleich rücke die Förderung strategischer Sektoren wie KI, Halbleiter, Biopharma und kritische Mineralien in den Fokus.

"Diese Branchen sind entscheidend für nationale Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit – anders als klassische Konsumgüter", betont Perkins.

KI biete Anlegern Chancen weit über den Technologiesektor hinaus. Die Investitionspläne seien ungebrochen, die Anfang des Jahres spürbare "DeepSeek-Panik" sei längst vergessen. Meta Platforms profitiere bereits sichtbar durch Produktivitätsgewinne und steigendes Umsatzwachstum. Entscheidend werde sein, welche Unternehmen KI nutzen können und welche von den Veränderungen unter Druck geraten.

Perkins erwartet zudem, dass aktive Manager stärker profitieren. Rund 45 Prozent der US-Aktien hätten den S&P 500 in diesem Jahr übertroffen. Im Vorjahr waren es nur 19 Prozent. Auch die "Magnificent Seven" zeigten 2025 sehr unterschiedliche Ergebnisse nach Jahren der Dominanz.

"Wir sehen weiterhin volatile Märkte, aber auch attraktive Chancen für Anleger, die sich auf Fundamentalanalysen konzentrieren", fasst er zusammen.

