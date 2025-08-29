Ulta Beauty Aktie im freien Fall - 29.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Ulta Beauty Aktie. Mit einer Performance von -8,50 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Ulta Beauty ist ein führender US-Schönheitseinzelhändler mit einem breiten Produktangebot und Salon-Dienstleistungen. Hauptkonkurrenten sind Sephora und Amazon. Einzigartig ist die Kombination aus Einzelhandel und Salon sowie ein starkes Treueprogramm.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Ulta Beauty in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +27,65 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ulta Beauty Aktie damit um +3,47 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,42 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +11,25 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,57 % geändert.

Ulta Beauty Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,47 % 1 Monat +5,42 % 3 Monate +27,65 % 1 Jahr +42,39 %

Informationen zur Ulta Beauty Aktie

Es gibt 45 Mio. Ulta Beauty Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,52 Mrd.EUR wert.

Ulta Beauty Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ulta Beauty Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ulta Beauty Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.