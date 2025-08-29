Börsenstart USA - 29.08. - US Tech 100 schwach -1,04 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:55) bei 45.511,47 PKT und fällt um -0,30 %.

Top-Werte: Nike (B) +1,47 %, Unitedhealth Group +1,44 %, Chevron Corporation +1,06 %, Merck & Co +0,98 %, Procter & Gamble +0,86 %

Flop-Werte: NVIDIA -2,59 %, IBM -0,99 %, Microsoft -0,95 %, Goldman Sachs Group -0,88 %, Boeing -0,68 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:55) bei 23.467,16 PKT und fällt um -1,04 %.

Top-Werte: Atlassian Registered (A) +1,57 %, CDW Corporation +1,34 %, Monster Beverage +1,21 %, PepsiCo +1,06 %, Comcast (A) +0,97 %

Flop-Werte: Marvell Technology -8,23 %, Lam Research -2,92 %, Broadcom -2,86 %, Constellation Energy -2,78 %, NVIDIA -2,59 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:56) bei 6.467,42 PKT und fällt um -0,57 %.

Top-Werte: LKQ +2,93 %, APA Corporation +2,86 %, Lyondellbasell Industries +2,83 %, Best Buy +2,81 %, Molina Healthcare +2,77 %

Flop-Werte: Ulta Beauty -8,50 %, Dell Technologies Registered (C) -5,64 %, Super Micro Computer -4,28 %, Oracle -3,78 %, Uber Technologies -3,63 %