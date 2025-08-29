Börsen Start Update
Börsenstart USA - 29.08. - US Tech 100 schwach -1,04 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:55) bei 45.511,47 PKT und fällt um -0,30 %.
Top-Werte: Nike (B) +1,47 %, Unitedhealth Group +1,44 %, Chevron Corporation +1,06 %, Merck & Co +0,98 %, Procter & Gamble +0,86 %
Flop-Werte: NVIDIA -2,59 %, IBM -0,99 %, Microsoft -0,95 %, Goldman Sachs Group -0,88 %, Boeing -0,68 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:55) bei 23.467,16 PKT und fällt um -1,04 %.
Top-Werte: Atlassian Registered (A) +1,57 %, CDW Corporation +1,34 %, Monster Beverage +1,21 %, PepsiCo +1,06 %, Comcast (A) +0,97 %
Flop-Werte: Marvell Technology -8,23 %, Lam Research -2,92 %, Broadcom -2,86 %, Constellation Energy -2,78 %, NVIDIA -2,59 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:56) bei 6.467,42 PKT und fällt um -0,57 %.
Top-Werte: LKQ +2,93 %, APA Corporation +2,86 %, Lyondellbasell Industries +2,83 %, Best Buy +2,81 %, Molina Healthcare +2,77 %
Flop-Werte: Ulta Beauty -8,50 %, Dell Technologies Registered (C) -5,64 %, Super Micro Computer -4,28 %, Oracle -3,78 %, Uber Technologies -3,63 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.