Nadeem Bajwa: Vom Pizzaboten zum Millionär

Heute besitzt der 58-Jährige ein Fast-Food-Imperium. Bajwa ist mittlerweile einer der größten Franchisenehmer von Papa John’s in Nordamerika und betreibt mehr als 270 Filialen in den USA.

Im Jahr 1991 wanderte Nadeem Bajwa aus Pakistan in die Vereinigten Staaten aus. Während seines Studiums in Indiana arbeitete er in verschiedenen Jobs – unter anderem als Pizzalieferant für die Restaurantkette Papa John’s, wo er 4,25 US-Dollar pro Stunde verdiente.

Er ist außerdem CEO der Bajco Group, die er gemeinsam mit seinen beiden Brüdern gegründet hat. Das Unternehmen verfügt über ein breit gefächertes Portfolio, das neben Papa John’s auch Bauwesen, Technologie, Buchhaltung und weitere Branchen umfasst.

Der Weg eines Einwanderers zum Erfolg

Bajwas Weg war alles andere als einfach. Anfang zwanzig war er der Erste in seiner Familie, der in die USA zog, und sah sich dort mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert.

Er erlebte einen Kulturschock und hatte anfangs Schwierigkeiten mit der Sprache, da er damals kaum Englisch sprach. Um sein Studium zu finanzieren, nahm er mehrere Nebenjobs an.

Er lebte in Fort Wayne, Indiana, und fing an, für Papa John’s Pizza auszuliefern und lebte hauptsächlich von den Trinkgeldern.

Bajwa stieg bei Papa John’s schnell auf. Als er 1996 seinen Abschluss machte, war er bereits vom Lieferfahrer zum Gebietsleiter aufgestiegen. Nach dem Studium bewarb er sich bei einigen Unternehmen, weil er ursprünglich eine klassische Karriere im Konzern anstrebte.

Doch die angebotenen Gehälter lagen unter dem, was er bei Papa John’s bereits verdiente. Also entschied er sich, in der Pizza-Branche zu bleiben und leitete mehrere Filialen, bevor er selbst Franchisenehmer wurde.

Im Juli 2002 eröffnete Bajwa mit Unterstützung seiner Familie und Bankkrediten seine erste Papa John’s-Filiale in East Liverpool, Ohio. Der Aufbau des ersten Geschäfts kostete ihn rund 150.000 US-Dollar.

Bajwa machte anfangs einige Fehler, die ihm jedoch wichtige Lektionen erteilten. Vor der Eröffnung der ersten Filiale setzte er stark auf Werbung. Folge: Zuviele Kunden, zu wenig Personal.

Aber schon sechs Monate später lag der Umsatz über den Erwartungen, also eröffnete er schnell weitere Filialen. Doch das ging nach hinten los.

Und: 2008 kam die Finanzkrise – eine harte Zeit. Aber Bajwa sagt, er sei dankbar für diese Rückschläge, weil sie ihn geprägt haben. Nie hätte er von diesem Wachstum geträumt.

Heute verfolgt er weiter große Pläne: 2024 schloss Bajco Group einen Vertrag mit Papa John’s International, um bis 2028 50 neue Restaurants zu eröffnen. Sein Ziel: 500 Standorte.

Sein Erfolgsrezept? "Demütig bleiben. In dem Moment, in dem du denkst, du hast alles im Griff, beginnt dein Abstieg", sagt Bajwa.

"Ich habe einfach immer mein Bestes gegeben, aus Fehlern gelernt – und alles andere kam von allein."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion