    Aktien New York

    Schwächer vor langem Wochenende - August im Plus

    • New Yorker Börsen starten schwächer nach Preissignalen.
    • PCE-Deflator erfüllt Erwartungen, Preisdruck bleibt.
    • Gewinnmitnahmen vor Feiertag belasten Technologieaktien.
    Aktien New York - Schwächer vor langem Wochenende - August im Plus
    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach neuen Preissignalen aus den USA haben die New Yorker Börsen am Freitag etwas schwächer eröffnet. Die Kernrate des PCE-Deflators, der ein bevorzugtes Preismaß der US-Notenbank Fed ist, erfüllte mehr oder weniger die Erwartungen. Wie es hieß, bleibe Preisdruck spürbar, was es der US-Notenbank mit erwünschten Zinssenkungen nicht leicht mache.

    Vor dem verlängerten Wochenende war auch von Gewinnmitnahmen die Rede, weil am kommenden Montag in New York wegen eines Feiertags nicht gehandelt wird. Diese zeigten sich relativ ausgeprägt beim Technologie-Schwergewicht Nvidia .

    Nach einer halben Handelsstunde sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,28 Prozent auf 45.508 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,51 Zähler auf 6.468 Zähler bergab. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,95 Prozent auf 23.478 Punkte nach.

    Während die Wochenbilanz nur moderate Veränderungen aufweist, können die Kursverluste am Freitag der positiven Monatsbilanz wenig anhaben. Trotz eines sehr schwachen Auftakts zeichnen sich im August für alle drei Indizes Gewinne zwischen einem und drei Prozent ab./tih/he

    Dow Jones

    -0,41 %
    +1,55 %
    +1,29 %
    +6,60 %
    +10,45 %
    +41,91 %
    +58,06 %
    +175,49 %
    +239,45 %
    ISIN:US2605661048WKN:CG3AA2

     

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,88 % und einem Kurs von 149,7 auf Tradegate (29. August 2025, 16:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,64 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,17US-Dollar. Von den letzten 6 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 6 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 225,00US-Dollar was eine Bandbreite von +34,28 %/+51,07 % bedeutet.




