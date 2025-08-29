Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 29.08.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.08.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,79 %
Tagesperformance: -3,79 %
Platz 1
Performance 1M: +1,71 %
Performance 1M: +1,71 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -3,32 %
Tagesperformance: -3,32 %
Platz 2
Performance 1M: -31,16 %
Performance 1M: -31,16 %
Nordex
Tagesperformance: -3,23 %
Tagesperformance: -3,23 %
Platz 3
Performance 1M: +4,25 %
Performance 1M: +4,25 %
Nagarro
Tagesperformance: +3,18 %
Tagesperformance: +3,18 %
Platz 4
Performance 1M: -9,78 %
Performance 1M: -9,78 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -3,00 %
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 5
Performance 1M: -17,51 %
Performance 1M: -17,51 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -2,79 %
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 6
Performance 1M: -5,45 %
Performance 1M: -5,45 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +2,65 %
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 7
Performance 1M: -4,32 %
Performance 1M: -4,32 %
AIXTRON
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 8
Performance 1M: -19,15 %
Performance 1M: -19,15 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte