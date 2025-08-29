Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 29.08.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.08.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 1
Performance 1M: +1,71 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,98 %
Platz 2
Performance 1M: -0,01 %
Pernod Ricard
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 3
Performance 1M: +1,11 %
ASML Holding
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 4
Performance 1M: +4,06 %
Inditex
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 5
Performance 1M: -0,67 %
