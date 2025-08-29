    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmbarella AktievorwärtsNachrichten zu Ambarella

    Nicht Nvidia: Dieser Chipdesigner knallt zweistellig nach oben

    Ambarella-Aktie schießt am Freitag um 20 Prozent nach oben, nachdem der Chipentwickler besser als erwartete Ergebnisse für das zweite Quartal vorlegte und eine starke Prognose veröffentlichte.

    Für Sie zusammengefasst
    • Ambarella-Aktie steigt um 20% nach Q2-Ergebnissen.
    • Umsatz über Erwartungen: 96 Mio. USD statt 90 Mio. USD.
    • Prognose angehoben: Q3-Umsatz zwischen 100-108 Mio. USD.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E

    Die Analysten hatten einen Umsatz von 90 Millionen US-Dollar erwartet, erwitschaftet wurden 96 Millionen US-Dollar. Zudem hob der Chipdesigner seine Prognose an.

    Ambarella, bekannt für seine System-on-Chip-Halbleiter und Software für Edge-KI-Anwendungen, erwartet für das dritte Quartal einen Umsatz zwischen 100 und 108 Millionen US-Dollar – deutlich über der LSEG-Prognose von 91 Millionen US-Dollar.

    Das gefiel den Anlegern: Die Anteilsscheine von Ambarella knallten im Handel am Freitag zweistellig nach oben. 

    Ambarella

    +15,23 %
    +26,15 %
    +18,92 %
    +31,75 %
    +41,32 %
    +1,02 %
    +60,92 %
    -12,75 %
    +1.243,07 %
    ISIN:KYG037AX1015WKN:A1J58B

    Das Unternehmen erhöhte außerdem seine Umsatzwachstumsprognose für das gesamte Geschäftsjahr auf 379 Millionen US-Dollar und übertraf damit die erwarteten 350 Millionen US-Dollar der Analysten.

    "Nach einer mehrjährigen Phase intensiver Investitionen in Edge-KI-Forschung und -Entwicklung ermöglicht uns unser breites Produktportfolio, eine wachsende Bandbreite an Edge-KI-Anwendungen abzudecken", sagte CEO Fermi Wang am Donnerstag in einer Analystenkonferenz.

    Besonders stark sei die Nachfrage in den Bereichen tragbare Videoanwendungen, Drohnen und Edge-Infrastruktur, so Wang.

    Edge-Computing bezeichnet die direkte Verarbeitung und Speicherung von Daten auf Geräteebene, anstatt diese in entfernten Rechenzentren in der Cloud vorzunehmen.

    Im zweiten Quartal verzeichnet Ambarella einen Nettoverlust von 20 Millionen US-Dollar beziehungsweise 47 US-Cent pro Aktie. Damit verringerte sich der Verlust gegenüber dem Vorjahresquartal, als ein Minus von 35 Millionen US-Dollar verbucht wurde.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

     


